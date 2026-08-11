Adolescente é apreendido após ataque a tiros com morte em Colatina

Um adolescente de 17 anos foi apreendido por ato infracional análogo aos crimes de homicídio qualificado e tráfico de drogas após um ataque a tiros que matou uma pessoa em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, no domingo (9).





Segundo a Polícia Militar, o adolescente estava em uma motocicleta com outro suspeito quando a dupla atirou contra a vítima, no bairro Novo Horizonte.





Após o ataque, militares localizaram a motocicleta e fizeram um cerco próximo ao bairro Mascarenhas, em Baixo Guandu. Segundo a PM, os suspeitos perderam o controle do veículo e caíram. Um deles conseguiu fugir, enquanto o adolescente de 17 anos foi apreendido.





Durante a abordagem, o adolescente teria confessado participação no crime e informado aos policiais que havia crack em sua residência, no bairro Santo Antônio. Ele também estava com uma arma de fogo, que foi apreendida.





A PM realizou um cerco nas proximidades do imóvel e apreendeu outros três jovens que estavam na região: dois de 18 anos e um de 19. Um deles carregava um revólver.

Ao todo, foram apreendidos R$ 399 em espécie, 40 pedras de crack, uma pedra bruta de crack, uma bucha de maconha e cinco celulares, além das duas armas de fogo.





Segundo a Polícia Civil, os quatro suspeitos foram encaminhados à Delegacia Regional de Colatina. O adolescente foi autuado por ato infracional análogo aos crimes de homicídio qualificado e tráfico de drogas e encaminhado a uma unidade de internação.





Um dos jovens de 18 anos foi autuado em flagrante por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e tráfico de drogas. Os outros dois foram autuados por tráfico de drogas. Os três foram encaminhados ao sistema prisional.





O corpo foi encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML) da Polícia Científica, em Colatina. A identidade e idade da vítima não foram informadas.