Homem é encontrado morto em Colatina

Um homem de 26 anos foi encontrado sem vida no bairro Barbados, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, na noite de sábado (8). De acordo com a Polícia Militar, a vítima, que não teve o nome divulgado, foi encontrada caída no chão. A corporação não informou as circunstâncias da morte.
A Polícia Científica foi acionada, e o corpo foi encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML), onde passará por necropsia antes de ser liberado aos familiares.
Em nota, a Polícia Civil informou que o caso é investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Colatina. Até o momento, nenhum suspeito foi detido.