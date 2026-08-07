Idosas de Baixo Guandu mortas em acidente em MG seguiam em romaria para a BA

As duas vítimas mortas do acidente entre um ônibus e um caminhão em Governador Valadares, em Minas Gerais, foram identificadas como Donatilda Pim Cardoso, de 71 anos, e Cirlei Scardua Casagrande, de 68. Moradoras de Baixo Guandu, no Noroeste do Espírito Santo, elas participavam de uma romaria com destino a Bom Jesus da Lapa, na Bahia.





A excursão havia saído de Itaguaçu, na Região Centro-Serrana do Espírito Santo, às 7h30 de quinta-feira (6), com 58 ocupantes — 56 passageiros e dois motoristas. O acidente aconteceu nas proximidades da fábrica da Piracanjuba, no trecho da BR 259 entre Governador Valadares e o distrito de São Vítor.





Segundo a Inter TV, afiliada da TV Globo nos Vales de Minas Gerais, o motorista do caminhão relatou que o ônibus tentou realizar uma ultrapassagem em um trecho de faixa contínua. Ele afirmou que chegou a desviar para o acostamento, mas não conseguiu evitar a colisão. Com o impacto, um dos passageiros foi arremessado para fora do coletivo e a parte dianteira do ônibus ficou destruída após atingir a traseira do caminhão, que transportava areia.