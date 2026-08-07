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Tristeza

Idosas de Baixo Guandu mortas em acidente em MG seguiam em romaria para a BA

Donatilda Pim Cardoso, de 71 anos, e Cirlei Scardua Casagrande, de 68, estavam em um ônibus que saiu de Itaguaçu com destino a Bom Jesus da Lapa

Publicado em 07 de Agosto de 2026 às 11:47

Adrielle Mariana

Adrielle Mariana

Publicado em 

07 ago 2026 às 11:47
Elas seguiam em uma romaria para Bom Jesus da Lapa (BA)
Cirlei Scardua Casagrande, de 68 anos e Donatilda Pim Cardoso, de 71, estavam em romaria quando morreram no acidente Crédito: Arcervo familiar 

As duas vítimas mortas do acidente entre um ônibus e um caminhão em Governador Valadares, em Minas Gerais, foram identificadas como Donatilda Pim Cardoso, de 71 anos, e Cirlei Scardua Casagrande, de 68. Moradoras de Baixo Guandu, no Noroeste do Espírito Santo, elas participavam de uma romaria com destino a Bom Jesus da Lapa, na Bahia.


A excursão havia saído de Itaguaçu, na Região Centro-Serrana do Espírito Santo, às 7h30 de quinta-feira (6), com 58 ocupantes — 56 passageiros e dois motoristas. O acidente aconteceu nas proximidades da fábrica da Piracanjuba, no trecho da BR 259 entre Governador Valadares e o distrito de São Vítor.


Segundo a Inter TV, afiliada da TV Globo nos Vales de Minas Gerais, o motorista do caminhão relatou que o ônibus tentou realizar uma ultrapassagem em um trecho de faixa contínua. Ele afirmou que chegou a desviar para o acostamento, mas não conseguiu evitar a colisão. Com o impacto, um dos passageiros foi arremessado para fora do coletivo e a parte dianteira do ônibus ficou destruída após atingir a traseira do caminhão, que transportava areia.

Duas pessoas morreram em acidente envolvendo ônibus de empresa capixaba em Minas Gerais
Duas pessoas morreram em acidente envolvendo ônibus de empresa capixaba em Minas Gerais Lucas Alves, repórter da Inter TV

A Polícia Civil de Minas Gerais informou que os veículos foram removidos para um pátio credenciado. Os motoristas e testemunhas prestaram depoimento na Delegacia de Governador Valadares e, após serem ouvidos, foram liberados. As circunstâncias, as causas e a dinâmica do acidente seguem sob investigação.


Em nota, a JN Turismo informou que prestou assistência aos passageiros desde o momento do acidente e providenciou um ônibus para o retorno do grupo a Itaguaçu. A empresa afirmou que a maioria das vítimas atendidas já recebeu alta, enquanto duas permanecem internadas em estado estável. 


A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) informou que a empresa possui autorização para realizar transporte rodoviário por fretamento e que a viagem estava regular, com licença válida, seguro obrigatório e cronotacógrafo em conformidade.

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