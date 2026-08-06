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Em Governador Valadares

Ônibus que saiu do ES se envolve em acidente com mortes em MG

As vítimas eram ocupantes do coletivo, que partiu de Itaguaçu, na Região Serrana capixaba, com destino a Bom Jesus da Lapa, na Bahia

Publicado em 06 de Agosto de 2026 às 16:39

Lucas Gaviorno

Lucas Gaviorno

Publicado em 

06 ago 2026 às 16:39

Duas pessoas morreram em um acidente envolvendo um ônibus de viagem que saiu do Espírito Santo e um caminhão, na BR 259, em Governador Valadares, em Minas Gerais, na tarde desta quinta-feira (6)As vítimas, identificadas como Donatilda Pim Cardoso, de 71 anos, e Cirlei Scardua Casagrande, de 78, eram moradoras de Baixo Guandu, no Noroeste do Espírito Santo, e estavam entre os ocupantes do coletivo. 


Donatilda e Cirlei participavam de uma romaria que havia saído de Itaguaçu, na Região Centro Serrana capixaba, com destino a Bom Jesus da Lapa, na Bahia. O veículo com os romeiros saiu às 7h30, ocupado por 58 pessoas, sendo 56 passageiros e dois motoristas. Pelo menos 28 vítimas precisaram de atendimento médico e foram encaminhadas para um hospital de Governador Valadares. Uma delas está em estado grave.


Segundo o g1 Vales de Minas Gerais, conforme o Protocolo de Manchester, utilizado para definir a gravidade dos atendimentos, 20 vítimas foram classificadas na cor verde (pouco urgentes), sete na cor amarela (urgentes) e uma na cor vermelha (emergência). 


De acordo com informações da Inter TV, afiliada da TV Globo no Vales de Minas Gerais, o acidente ocorreu nas proximidades da fábrica da Piracanjuba, trecho entre Governador Valadares e o distrito de São Vítor. O motorista do caminhão relatou que o ônibus tentou realizar uma ultrapassagem em um trecho de faixa contínua. 


Ele afirmou que chegou a jogar o caminhão para o acostamento, mas não conseguiu evitar a colisão. Com o impacto da batida, um dos passageiros foi arremessado para fora do ônibus. A parte da frente do coletivo ficou destruída após a colisão com a traseira do caminhão, que transportava areia.

Duas pessoas morreram em acidente envolvendo ônibus de empresa capixaba em Minas Gerais
Lucas Alves, repórter da Inter TV

O ônibus pertence à empresa capixaba JN Viagens e Turismo, sediada em Itaguaçu. Segundo a companhia, o veículo tem capacidade para 59 passageiros e transportava 58 pessoas no momento do acidente. Em nota, a empresa informou que concentra todos os esforços no atendimento aos envolvidos e presta assistência aos passageiros, familiares e às autoridades competentes.


Em nota ao g1, a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) informou que a JN é autorizada a realizar transporte rodoviário por fretamento. Segundo o órgão, a viagem possuía Licença de Viagem regular, o veículo contava com seguro obrigatório de responsabilidade civil válido e cronotacógrafo em situação regular.


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Uma equipe do Samu/192 passava pelo local no momento do acidente.

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Com o impacto da batida, o ônibus saiu da pista e capotou em um barranco às margens da rodovia. A carga de café ficou espalhada pela pista.

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