Ônibus que saiu do ES se envolve em acidente com mortes em MG

Duas pessoas morreram em um acidente envolvendo um ônibus de viagem que saiu do Espírito Santo e um caminhão, na BR 259, em Governador Valadares, em Minas Gerais, na tarde desta quinta-feira (6). As vítimas, identificadas como Donatilda Pim Cardoso, de 71 anos, e Cirlei Scardua Casagrande, de 78, eram moradoras de Baixo Guandu, no Noroeste do Espírito Santo, e estavam entre os ocupantes do coletivo.





Donatilda e Cirlei participavam de uma romaria que havia saído de Itaguaçu, na Região Centro Serrana capixaba, com destino a Bom Jesus da Lapa, na Bahia. O veículo com os romeiros saiu às 7h30, ocupado por 58 pessoas, sendo 56 passageiros e dois motoristas. Pelo menos 28 vítimas precisaram de atendimento médico e foram encaminhadas para um hospital de Governador Valadares. Uma delas está em estado grave.





Segundo o g1 Vales de Minas Gerais, conforme o Protocolo de Manchester, utilizado para definir a gravidade dos atendimentos, 20 vítimas foram classificadas na cor verde (pouco urgentes), sete na cor amarela (urgentes) e uma na cor vermelha (emergência).





De acordo com informações da Inter TV, afiliada da TV Globo no Vales de Minas Gerais, o acidente ocorreu nas proximidades da fábrica da Piracanjuba, trecho entre Governador Valadares e o distrito de São Vítor. O motorista do caminhão relatou que o ônibus tentou realizar uma ultrapassagem em um trecho de faixa contínua.





Ele afirmou que chegou a jogar o caminhão para o acostamento, mas não conseguiu evitar a colisão. Com o impacto da batida, um dos passageiros foi arremessado para fora do ônibus. A parte da frente do coletivo ficou destruída após a colisão com a traseira do caminhão, que transportava areia.