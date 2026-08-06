Viação Águia Branca completa 80 anos conectando o ES ao Brasil

Nos últimos anos, viajar de ônibus se tornou mais seguro, confortável e intuitivo para os passageiros, com avanços que vão desde plataformas digitais para a compra de passagens até melhorias nas rodovias brasileiras. Uma empresa que acompanhou essas transformações, no Espírito Santo e em todo o Brasil, foi a Viação Águia Branca, que foi fundada em Colatina e completa 80 anos em 2026.
Hoje, a companhia conecta os capixabas a destinos do Sudeste e de outras regiões do país, atendendo mais de 750 localidades em nove Estados, com uma frota de aproximadamente 700 ônibus, e transportando, anualmente, cerca de nove milhões de passageiros. O principal polo de embarque e desembarque da empresa, mesmo em meio ao crescimento, segue sendo a Rodoviária de Vitória.
Mais do que transportar passageiros, a empresa também tem como missão contribuir para o desenvolvimento econômico, turístico e social do Espírito Santo. A CEO da Viação Águia Branca, Paula Barcellos, destaca que a empresa aproximou famílias, facilitou o deslocamento de estudantes e trabalhadores e fortaleceu a integração entre os municípios capixabas aos principais centros urbanos do país.
"Poucas empresas tiveram a oportunidade de acompanhar tão de perto as transformações do Espírito Santo quanto a Viação Águia Branca. Crescemos junto do Estado, ampliando conexões, encurtando distâncias e participando da rotina de milhões de capixabas. Essa relação construída ao longo de 80 anos é um dos nossos maiores patrimônios. Temos orgulho de fazer parte desse caminho, conectando pessoas e contribuindo para aproximar o Espírito Santo do restante do Brasil", pontua.
Além de conectar o Espírito Santo a outros grandes centros urbanos, a companhia também oferece opções para quem busca passagens para Vitória, com partidas diretas de cidades de Minas Gerais, Rio de Janeiro, Bahia e São Paulo, além de municípios capixabas atendidos pela malha da Águia Branca.
O diretor de Negócios da Viação Águia Branca, Thiago Chieppe Juffo, ressalta ainda que a mobilidade é um fator de competitividade para qualquer economia.
“Ao conectar o Espírito Santo aos principais centros urbanos do país, a Viação Águia Branca contribui para facilitar o fluxo de pessoas entre mercados, estimular o turismo e apoiar atividades que impulsionam o desenvolvimento econômico regional. O transporte rodoviário de passageiros exerce um papel estratégico nessa integração", afirma.
Nos últimos anos, a Viação Águia Branca investiu na modernização da frota, visando tornar a experiência de viagem dos passageiros mais confortável. Em parceria com a Marcopolo, a empresa lançou no Brasil os ônibus da Geração 8 em 2021, com estreia operacional na linha São Paulo-Rio de Janeiro. A frota oferece as categorias Executivo, Semi-leito, Leito e Leito-Cama, permitindo que cada passageiro escolha a opção mais adequada ao perfil da viagem.
No serviço Semi-leito, as poltronas têm maior largura, apoio para pernas e reclinação de até 145 graus. No Leito, o passageiro encontra poltronas extralargas, reclinação de até 150 graus e apoio para pés e pernas. Já o Leito-Cama oferece reclinação de até 180 graus, maior espaço entre os assentos e ainda mais comodidade para viagens de longa distância. A disponibilidade das categorias varia conforme o trecho, o horário e o veículo.
Juffo acrescenta que, para a empresa, inovar é essencial para manter a competitividade da Águia Branca e acompanhar a evolução das expectativas dos consumidores.
"A inovação só faz sentido quando melhora a experiência do passageiro. Por isso, investimos continuamente na renovação da frota, em tecnologias embarcadas e em soluções digitais que tornam a viagem mais confortável, segura e prática. É dessa forma que buscamos evoluir sem perder a qualidade que sempre caracterizou a Viação Águia Branca", enfatiza.
Além do conforto, a companhia também investe em uma experiência mais rápida e digital para quem busca comprar passagens de ônibus. A compra pode ser feita pelo site oficial da Viação Águia Branca, pelo aplicativo Águia Branca Passagens (disponível para Android e iOS) e pelo WhatsApp, no número (27) 4004-1010, além das agências físicas e dos pontos de venda credenciados. Quem compra com antecedência pode encontrar preços menores, conforme o trecho, a data e a disponibilidade de assentos.
Entre as ligações oferecidas pela Águia Branca estão as rotas entre Vitória (ES) e Rio de Janeiro (RJ), Vitória (ES) e São Paulo (SP), além de Rio de Janeiro (RJ) e São Paulo (SP). Para quem deseja comprar passagem de ônibus de São Paulo para o Rio, por exemplo, o site reúne opções de horários e categorias de serviço, como Semi-leito, Leito e Leito-Cama, conforme a disponibilidade na data escolhida. Nas viagens a trabalho, para turismo, estudos ou visitas a familiares, o passageiro encontra diferentes níveis de conforto para cada perfil de viagem.
Para celebrar o aniversário de oito décadas da empresa, a Viação Águia Branca lançou a campanha "Prontos para o seu agora", desenvolvida pela Hagens em parceria com a equipe de Marketing da empresa. A iniciativa parte da ideia de que a vida é feita de diferentes "agoras", relembra momentos vividos por clientes e colaboradores ao longo das décadas e reforça que a companhia segue pronta para o futuro.
Segundo Paula Barcellos, a campanha também traduz a forma como a companhia enxerga os próximos anos.
"Chegar aos 80 anos é reconhecer a nossa história sem ficar presa ao passado. As pessoas e a forma de viajar mudam, e seguimos evoluindo para estar presentes em cada novo agora dos nossos clientes. O Espírito Santo é a nossa origem e continuará no centro da nossa estratégia", reforça.
A CEO da Viação Águia Branca destaca ainda que a empresa vai seguir investindo na frota, em tecnologia, nos serviços e na experiência do passageiro, sem abrir mão da segurança, do respeito e da confiança construídos ao longo de oito décadas.
“Há oito décadas, a Viação Águia Branca faz parte da rotina e das histórias de milhões de capixabas e brasileiros. Ao celebrar esse marco, a empresa reafirma seu compromisso com o futuro: continuar conectando o Espírito Santo aos principais destinos do país e aprimorar a experiência de viagem com tecnologia, conforto e segurança”, pontua.