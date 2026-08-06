Viação Águia Branca completa 80 anos conectando o ES ao Brasil

Nos últimos anos, a Viação Águia Branca investiu na modernização da frota, visando tornar a experiência de viagem dos passageiros mais confortável. Em parceria com a Marcopolo, a empresa lançou no Brasil os ônibus da Geração 8 em 2021, com estreia operacional na linha São Paulo-Rio de Janeiro. A frota oferece as categorias Executivo, Semi-leito, Leito e Leito-Cama, permitindo que cada passageiro escolha a opção mais adequada ao perfil da viagem.





No serviço Semi-leito, as poltronas têm maior largura, apoio para pernas e reclinação de até 145 graus. No Leito, o passageiro encontra poltronas extralargas, reclinação de até 150 graus e apoio para pés e pernas. Já o Leito-Cama oferece reclinação de até 180 graus, maior espaço entre os assentos e ainda mais comodidade para viagens de longa distância. A disponibilidade das categorias varia conforme o trecho, o horário e o veículo.





Juffo acrescenta que, para a empresa, inovar é essencial para manter a competitividade da Águia Branca e acompanhar a evolução das expectativas dos consumidores.





"A inovação só faz sentido quando melhora a experiência do passageiro. Por isso, investimos continuamente na renovação da frota, em tecnologias embarcadas e em soluções digitais que tornam a viagem mais confortável, segura e prática. É dessa forma que buscamos evoluir sem perder a qualidade que sempre caracterizou a Viação Águia Branca", enfatiza.





Além do conforto, a companhia também investe em uma experiência mais rápida e digital para quem busca comprar passagens de ônibus. A compra pode ser feita pelo site oficial da Viação Águia Branca, pelo aplicativo Águia Branca Passagens (disponível para Android e iOS) e pelo WhatsApp, no número (27) 4004-1010, além das agências físicas e dos pontos de venda credenciados. Quem compra com antecedência pode encontrar preços menores, conforme o trecho, a data e a disponibilidade de assentos.





Entre as ligações oferecidas pela Águia Branca estão as rotas entre Vitória (ES) e Rio de Janeiro (RJ), Vitória (ES) e São Paulo (SP), além de Rio de Janeiro (RJ) e São Paulo (SP). Para quem deseja comprar passagem de ônibus de São Paulo para o Rio, por exemplo, o site reúne opções de horários e categorias de serviço, como Semi-leito, Leito e Leito-Cama, conforme a disponibilidade na data escolhida. Nas viagens a trabalho, para turismo, estudos ou visitas a familiares, o passageiro encontra diferentes níveis de conforto para cada perfil de viagem.