Evento em Vitória discute avanço da IA em projetos na arquitetura

O avanço da inteligência artificial (IA) generativa na elaboração de projetos, os reflexos da reforma tributária sobre a prestação de serviços e a busca por eficiência operacional mediante a industrialização de processos estão alterando a estrutura de custos e a gestão de negócios no mercado imobiliário brasileiro.





Essas são algumas das pautas centrais da 52ª Convenção Nacional da Asbea (Associação Brasileira dos Escritórios de Arquitetura), que acontece até sábado (8), no Sheraton Vitória Hotel, em Vitória. Esta é a primeira vez que o Espírito Santo recebe o encontro nacional da entidade, coincidindo com o segundo ano de atividades da regional Asbea/ES.





“Receber, pela primeira vez, a Convenção Nacional da Asbea no Espírito Santo representa uma conquista muito significativa para a arquitetura capixaba. Estamos falando de um dos principais encontros do setor no Brasil. Além de fortalecer os escritórios locais, aproximando-os das principais discussões sobre o futuro da arquitetura e criando oportunidades de relacionamento e novos negócios, a convenção também projeta Vitória e o Espírito Santo no cenário nacional”, conta o presidente da Asbea/ES, Heliomar Venâncio.





O evento reúne arquitetos, urbanistas e gestores do setor para alinhar a prática profissional às novas demandas tecnológicas, tributárias e operacionais do mercado. O conteúdo aborda desde os impactos operacionais diretos das novas ferramentas até as diretrizes regulatórias e trabalhistas que afetam a margem financeira e a precificação dos serviços de arquitetura e desenvolvimento urbano.