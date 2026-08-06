Evento em Vitória discute avanço da IA em projetos na arquitetura

O avanço da inteligência artificial (IA) generativa na elaboração de projetos, os reflexos da reforma tributária sobre a prestação de serviços e a busca por eficiência operacional mediante a industrialização de processos estão alterando a estrutura de custos e a gestão de negócios no mercado imobiliário brasileiro.
Essas são algumas das pautas centrais da 52ª Convenção Nacional da Asbea (Associação Brasileira dos Escritórios de Arquitetura), que acontece até sábado (8), no Sheraton Vitória Hotel, em Vitória. Esta é a primeira vez que o Espírito Santo recebe o encontro nacional da entidade, coincidindo com o segundo ano de atividades da regional Asbea/ES.
“Receber, pela primeira vez, a Convenção Nacional da Asbea no Espírito Santo representa uma conquista muito significativa para a arquitetura capixaba. Estamos falando de um dos principais encontros do setor no Brasil. Além de fortalecer os escritórios locais, aproximando-os das principais discussões sobre o futuro da arquitetura e criando oportunidades de relacionamento e novos negócios, a convenção também projeta Vitória e o Espírito Santo no cenário nacional”, conta o presidente da Asbea/ES, Heliomar Venâncio.
O evento reúne arquitetos, urbanistas e gestores do setor para alinhar a prática profissional às novas demandas tecnológicas, tributárias e operacionais do mercado. O conteúdo aborda desde os impactos operacionais diretos das novas ferramentas até as diretrizes regulatórias e trabalhistas que afetam a margem financeira e a precificação dos serviços de arquitetura e desenvolvimento urbano.
A programação técnica foca na aplicação prática de novas tecnologias na rotina dos escritórios e no planejamento de lançamentos imobiliários. A pauta abrange o uso de IA generativa para visualização urbana e renderização, automação de fluxos de trabalho com simulação computacional e integração de ferramentas digitais no software Revit.
Além do aspecto tecnológico, a convenção aborda a industrialização de projetos para otimização de prazos e custos na construção civil, estratégias de sustentabilidade por meio da arquitetura regenerativa e diretrizes sobre o planejamento imobiliário urbano.
“A programação foi concebida para refletir as principais transformações que vêm redesenhando a arquitetura no Brasil e no mundo. Ao longo de quatro dias de atividades, sendo dois deles dedicados a uma imersão intensa em conhecimento, reuniremos especialistas de reconhecimento nacional e internacional para debater inteligência artificial, arquitetura regenerativa, urbanismo, industrialização da construção, criatividade, inovação, gestão e os desafios jurídicos da profissão”, acrescenta Venâncio.
O braço corporativo do evento traz debates sobre os reflexos da Reforma Tributária na prestação de serviços de arquitetura e análise comparativa de modelos de contratação trabalhista (PJ, CLT e terceirização).
Na agenda de expansão de negócios, Pedro Coelho, gerente de Relações Institucionais e Internacionais da Asbea/SP, apresenta as diretrizes do Programa Built by Brazil, voltado à internacionalização de escritórios nacionais. Segundo Venâncio, o objetivo é oferecer ferramentas para que as empresas do setor "se tornem cada vez mais qualificadas, competitivas e preparadas para os desafios do futuro".
A agenda inclui ainda visitas técnicas guiadas a empreendimentos e pólos industriais regionais, como o setor de rochas ornamentais e instalações corporativas na Grande Vitória, além de encerramento no complexo do Cais das Artes.