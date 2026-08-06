Homem é morto após discussão com vizinhos em Cachoeiro

Um homem de 41 anos foi assassinado após um desentendimento com um casal de vizinhos na Fazenda Monte Líbano, zona rural de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, na noite de quarta-feira (5). Segundo informações apuradas pela Polícia Militar, a vítima foi surpreendida em frente à sua residência.





O caso, segundo a Polícia Militar, aconteceu após uma discussão com um vizinho, de 40 anos, e sua companheira, de 31 anos. Testemunhas relataram aos militares que o casal teria ido à casa da vítima para tirar satisfações motivadas por comentários de terceiros.





Testemunhas relataram que, durante o confronto, a mulher do suspeito teria agredido a vítima com um pedaço de madeira. Com a vítima atordoada, o suspeito deu um golpe de faca no tórax do homem, que não resistiu ao ferimento e morreu no local.





Após o crime, o casal fugiu e se escondeu em uma casa vizinha. No entanto, um grupo de populares revoltados, invadiu o imóvel e agrediu o suspeito, Ele sofreu ferimentos na cabeça, no rosto e nos braços, foi socorrido e permanece internado na Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro, sob escolta policial. A faca usada no crime, com vestígios de sangue, foi encontrada na copa da residência onde ele se escondia.





A mulher foi conduzida à 7ª Delegacia Regional. Ela apresentava lesões na boca e na mão, que, segundo ela, seriam de agressões sofridas durante o confronto com a vítima e, depois, durante o linchamento de seu companheiro pelos populares.





Segundo a Polícia Civil, os dois foram autuados por homicídio. O homem permanecerá sob custódia enquanto estiver hospitalizado. A Polícia Científica realizou a perícia no local, e o corpo foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim.





A Polícia Militar reforçou o policiamento na região para dispersar a multidão que se formou após o crime. O caso é investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cachoeiro de Itapemirim.