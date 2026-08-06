Bistrô do ES surpreende com pratos inspirados nos sabores da Mata Atlântica

Um exemplo é a Salmão Ginger (R$ 72), entrada fria servida com uma folha de arroz delicada e crocante que desmancha na boca. Junto ao peixe, que é cozido a frio em limão siciliano e marinado em calda de gengibre, estão coalhada seca e um vinagrete bem picadinho à base de tomate confit, alcaparra, cebola roxa, morango e maçã verde e de frutas nativas como jaracatiá (mamãozinho-da-mata) e cambuci.





Em visita à casa, nossa reportagem também provou o Mignon Rústico: escalope de filé em delicioso molho de cogumelo com geleia de uvaia sobre musseline de batata com queijo (cuja textura se aproxima a de um aligot) e agrião fresco (R$ 98, individual).





Estrela da seção de sobremesas, o excelente sorbet de guabiroba com mel de uruçu, crumble de indaiá e brejaúba e geleia de juçara é motivo de orgulho para o chef, mineiro de Governador Valadares com 22 anos de cozinha profissional - todos eles em solo capixaba.