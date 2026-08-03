Festival leva sabores do litoral capixaba ao Caparaó; veja programação

Depois de movimentar o litoral de Anchieta com três edições, o festival Arte com Moqueca troca o mar pela montanha e faz sua estreia em Guaçuí, na região do Caparaó capixaba, entre os dias 14 e 16 de agosto.
Gratuita, a programação inclui aulas-show de culinária, feira de produtores, artesanato, exposição de cafés e apresentações musicais, e o local escolhido para a festa é o parque de exposições do município.
A protagonista será a moqueca, e o cardápio terá como especialidade pratos de frutos do mar tradicionais no litoral do Espírito Santo, preparados por chefs e restaurantes convidados.
No primeiro dia do evento, uma aula-show vai reunir o chef Gilson Surrage e seu sobrinho Davi Surrage para uma demonstração que envolve técnica e curiosidades a respeito da moqueca. O prato será produzido ao vivo, a partir das 20h.
"Vamos preparar uma moqueca do início ao fim, mostrando toda a tradição e importância tanto do prato como da panela de barro para a cultura capixaba. Depois da aula, serão servidas 250 porções de degustação para o público", detalha Gilson.
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Sexta-feira – 14/08
18h30 - Abertura do evento
19h30 - Cerimônia de abertura
20h - Aula-show: chefs Gilson e Davi Surrage (moqueca capixaba, com degustação)
22h - Apresentação musical: Felipe Alves
Sábado – 15/08
18h - Abertura da Feira do Empreendedor e Expositores de Café
19h - Aula-show de comida japonesa: Linus Sushi
20h - Apresentação musical: Hellory and The Solitaryman
22h15 - Apresentação musical: Forrozen
Domingo – 16/08
13h - Abertura do evento
14h - Apresentação musical: Samba MLK
18h - Encerramento
4º FESTIVAL ARTE COM MOQUECA - EDIÇÃO GUAÇUÍ
Quando: de 14 a 16 de agosto de 2026
Onde: Centro de Eventos - Parque de Exposições de Guaçuí. Av. Agenor Luiz Thomé, Centro, Guaçuí
Entrada gratuita
Mais informações: @festivalartecommoqueca.