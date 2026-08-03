Festival leva sabores do litoral capixaba ao Caparaó; veja programação

Depois de movimentar o litoral de Anchieta com três edições, o festival Arte com Moqueca troca o mar pela montanha e faz sua estreia em Guaçuí, na região do Caparaó capixaba, entre os dias 14 e 16 de agosto.





Gratuita, a programação inclui aulas-show de culinária, feira de produtores, artesanato, exposição de cafés e apresentações musicais, e o local escolhido para a festa é o parque de exposições do município.





A protagonista será a moqueca, e o cardápio terá como especialidade pratos de frutos do mar tradicionais no litoral do Espírito Santo, preparados por chefs e restaurantes convidados.





No primeiro dia do evento, uma aula-show vai reunir o chef Gilson Surrage e seu sobrinho Davi Surrage para uma demonstração que envolve técnica e curiosidades a respeito da moqueca. O prato será produzido ao vivo, a partir das 20h.





"Vamos preparar uma moqueca do início ao fim, mostrando toda a tradição e importância tanto do prato como da panela de barro para a cultura capixaba. Depois da aula, serão servidas 250 porções de degustação para o público", detalha Gilson.