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Frutos do mar

Festival leva sabores do litoral capixaba ao Caparaó; veja programação

4ª edição do evento Arte com Moqueca terá aulas-show e apresentações musicais em Guaçuí, com entrada gratuita
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 03 de Agosto de 2026 às 11:33

Moqueca capixaba. Foto: Ricardo Medeiros

Depois de movimentar o litoral de Anchieta com três edições, o festival Arte com Moqueca troca o mar pela montanha e faz sua estreia em Guaçuí, na região do Caparaó capixaba, entre os dias 14 e 16 de agosto. 


Gratuita, a programação inclui aulas-show de culinária, feira de produtores, artesanato, exposição de cafés e apresentações musicais, e o local escolhido para a festa é o parque de exposições do município. 


A protagonista será a moqueca, e o cardápio terá como especialidade pratos de frutos do mar tradicionais no litoral do Espírito Santo, preparados por chefs e restaurantes convidados. 


No primeiro dia do evento, uma aula-show vai reunir o chef Gilson Surrage e seu sobrinho Davi Surrage para uma demonstração que envolve técnica e curiosidades a respeito da moqueca. O prato será produzido ao vivo, a partir das 20h.


"Vamos preparar uma moqueca do início ao fim, mostrando toda a tradição e importância tanto do prato como da panela de barro para a cultura capixaba. Depois da aula, serão servidas 250 porções de degustação para o público", detalha Gilson. 

Programação:

Sexta-feira – 14/08

18h30 - Abertura do evento

19h30 - Cerimônia de abertura 

20h - Aula-show: chefs Gilson e Davi Surrage (moqueca capixaba, com degustação) 

22h - Apresentação musical: Felipe Alves


Sábado – 15/08

18h - Abertura da Feira do Empreendedor e Expositores de Café

19h - Aula-show de comida japonesa: Linus Sushi

20h - Apresentação musical: Hellory and The Solitaryman

22h15 - Apresentação musical: Forrozen


Domingo – 16/08

13h - Abertura do evento

14h - Apresentação musical: Samba MLK

18h - Encerramento

4º FESTIVAL ARTE COM MOQUECA - EDIÇÃO GUAÇUÍ

Quando: de 14 a 16 de agosto de 2026

Onde: Centro de Eventos - Parque de Exposições de Guaçuí. Av. Agenor Luiz Thomé, Centro, Guaçuí

Entrada gratuita

Mais informações: @festivalartecommoqueca.

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