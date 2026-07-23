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Pratos a partir de R$ 10

Festival gastronômico celebra a cultura e os sabores do Caparaó; veja atrações

Massa caseira, churrasco texano e comida japonesa estão entre as opções do evento, que acontece de 24 a 26 de julho, em Ibatiba
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 23 de Julho de 2026 às 16:07

Prato do Bar e Restaurante Butiquim, no Festival Sabores do Caparaó - Ibatiba
Macarrão caseiro do Butiquim, que participa do festival. Foto: Acervo/Instituto Panela de Barro

A Terra dos Tropeiros se prepara para receber uma grande festa regada a comida e cerveja das boas neste fim de semana: é o Festival Sabores do Caparaó, que chega à cidade de Ibatiba nesta sexta-feira (24) e se estende até domingo (26). 


O palco escolhido para o evento é o estádio municipal, que terá entrada gratuita nos três dias de programação e um espaço de destaque para os sabores regionais. 


Nos estandes da praça de alimentação, o público vai encontrar pratos que remetem à tradição tropeira e também especialidades variadas, como pizza, churrasco e sushi. Tanto o artesanato como a agroindústria do município também estarão representados. 


A trilha sonora foi pensada para abraçar a identidade de Ibatiba, com apresentações ao vivo que incluem canções do sertanejo clássico e moda de viola. Pop rock e pagode também estão garantidos no repertório. Confira as atrações: 

Programação musical:

Sexta-feira (24/07)


18h - Abertura 

20h - Guilherme Otávio (sertanejo clássico)

22h - Bruno Marlon e Gabriel (sertanejo)


Sábado (25/07)


17h - Abertura 

18h - Dudu e Vitão (moda de viola)

20h - Marcos e Willian (sertanejo clássico)

22h - Auto Reverse Band (pop rock)


Domingo (26/07)


12h - Ariana e Banda (brasilidades)

14h30 - Entre Amigos (pagode/samba)

17h - Lucas e Junior (sertanejo)

De brisket a sushi 

A praça de alimentação contará com dez bares e restaurantes da região: Empório do Lanche, Sushiiba, Delícias da Dani, Brothers Alta Gastronomia, Restaurante Vovó Rosinha, Schnell Espetinho, Bar e Restaurante Butiquim, Palermo Forneria, Biergarten e Comida Caseira da Tia Lena, além das cervejarias locais Thiadora, Panzert e Verla. 

Pratos do restaurante de comida japonesa Sushiiba no Festival Sabores do Caparaó - Ibatiba
No Sushiiba, os clientes poderão montar seu próprio combo de sushi. Foto: Acervo/Instituto Panela de Barro

No cardápio, há pratos que custam de R$ 10 a R$ 60, com destaque para brisket (peito bovino defumado ao estilo texano) com farofa crocante, pepino agridoce e batata bolinha defumada; caldo de aipim; hambúrguer de salmão defumado com cream cheese a batata baroa palha; PF de arroz, feijão tropeiro, carne na lata e torresmo; macarrão caseiro ao molho sugo ou alfredo; e fígado com jiló. 


A carta de cervejas artesanais inclui estilos como Pilsen, IPA, Blonde Ale, Red Ale, Session IPA e Coffee Arabica (a partir de R$ 13/300ml).

Pizza da Palermo Forneria para o Festival Sabores do Caparaó - Ibatiba
Pizza de calabresa da Palermo Forneria: opção na praça de alimentação. Foto: Acervo/Instituto Panela de Barro

FESTIVAL SABORES DO CAPARAÓ - EDIÇÃO IBATIBA

Quando: de 24 a 26 de julho de 2026

Onde: Estádio Municipal de Ibatiba. Alameda Heitor Batista, 2-122, Bairro Novo Horizonte, Ibatiba

Entrada gratuita

Mais informações: @festivalsaboresdocaparao.

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