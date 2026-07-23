Festival gastronômico celebra a cultura e os sabores do Caparaó; veja atrações

A Terra dos Tropeiros se prepara para receber uma grande festa regada a comida e cerveja das boas neste fim de semana: é o Festival Sabores do Caparaó, que chega à cidade de Ibatiba nesta sexta-feira (24) e se estende até domingo (26).
O palco escolhido para o evento é o estádio municipal, que terá entrada gratuita nos três dias de programação e um espaço de destaque para os sabores regionais.
Nos estandes da praça de alimentação, o público vai encontrar pratos que remetem à tradição tropeira e também especialidades variadas, como pizza, churrasco e sushi. Tanto o artesanato como a agroindústria do município também estarão representados.
A trilha sonora foi pensada para abraçar a identidade de Ibatiba, com apresentações ao vivo que incluem canções do sertanejo clássico e moda de viola. Pop rock e pagode também estão garantidos no repertório. Confira as atrações:
Programação musical:
Sexta-feira (24/07)
18h - Abertura
20h - Guilherme Otávio (sertanejo clássico)
22h - Bruno Marlon e Gabriel (sertanejo)
Sábado (25/07)
17h - Abertura
18h - Dudu e Vitão (moda de viola)
20h - Marcos e Willian (sertanejo clássico)
22h - Auto Reverse Band (pop rock)
Domingo (26/07)
12h - Ariana e Banda (brasilidades)
14h30 - Entre Amigos (pagode/samba)
17h - Lucas e Junior (sertanejo)
De brisket a sushi
A praça de alimentação contará com dez bares e restaurantes da região: Empório do Lanche, Sushiiba, Delícias da Dani, Brothers Alta Gastronomia, Restaurante Vovó Rosinha, Schnell Espetinho, Bar e Restaurante Butiquim, Palermo Forneria, Biergarten e Comida Caseira da Tia Lena, além das cervejarias locais Thiadora, Panzert e Verla.
No cardápio, há pratos que custam de R$ 10 a R$ 60, com destaque para brisket (peito bovino defumado ao estilo texano) com farofa crocante, pepino agridoce e batata bolinha defumada; caldo de aipim; hambúrguer de salmão defumado com cream cheese a batata baroa palha; PF de arroz, feijão tropeiro, carne na lata e torresmo; macarrão caseiro ao molho sugo ou alfredo; e fígado com jiló.
A carta de cervejas artesanais inclui estilos como Pilsen, IPA, Blonde Ale, Red Ale, Session IPA e Coffee Arabica (a partir de R$ 13/300ml).
FESTIVAL SABORES DO CAPARAÓ - EDIÇÃO IBATIBA
Quando: de 24 a 26 de julho de 2026
Onde: Estádio Municipal de Ibatiba. Alameda Heitor Batista, 2-122, Bairro Novo Horizonte, Ibatiba
Entrada gratuita
Mais informações: @festivalsaboresdocaparao.