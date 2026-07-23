Festival gastronômico celebra a cultura e os sabores do Caparaó; veja atrações

A Terra dos Tropeiros se prepara para receber uma grande festa regada a comida e cerveja das boas neste fim de semana: é o Festival Sabores do Caparaó, que chega à cidade de Ibatiba nesta sexta-feira (24) e se estende até domingo (26).





O palco escolhido para o evento é o estádio municipal, que terá entrada gratuita nos três dias de programação e um espaço de destaque para os sabores regionais.





Nos estandes da praça de alimentação, o público vai encontrar pratos que remetem à tradição tropeira e também especialidades variadas, como pizza, churrasco e sushi. Tanto o artesanato como a agroindústria do município também estarão representados.





A trilha sonora foi pensada para abraçar a identidade de Ibatiba, com apresentações ao vivo que incluem canções do sertanejo clássico e moda de viola. Pop rock e pagode também estão garantidos no repertório. Confira as atrações: