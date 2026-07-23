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Ensino Superior pode garantir salário até 148% maior, aponta estudo

Formação superior com foco em competências surge como alternativa para ocupar vagas em mercado com escassez de mão de obra; visando ampliar o acesso à educação profissional, o UniSales oferece até 70% de desconto para novos alunos

Publicado em 23 de Julho de 2026 às 17:29

Estúdio Gazeta

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Publicado em 

23 jul 2026 às 17:29
Branded UniSales
A formação superior pode ser uma forma de se destacar em um mercado de trabalho em que a mão de obra qualificada ainda é escassa.  UniSales/Divulgação

O Ensino Superior é um degrau importante na formação de profissionais qualificados, em que são desenvolvidas competências e habilidades que têm valor no mercado de trabalho. No Brasil, o diploma pode garantir salários até 148% maiores, segundo o relatório Education at a Glance, da OCDE.


A pesquisa mostra ainda que apenas 24% dos brasileiros concluem a graduação, enquanto a média das outras nações é de 49%. Este cenário mostra que o Brasil ainda tem um longo caminho a percorrer, um cenário que torna-se desafiador, também, para as empresas. 


Dados da Pesquisa Global de Escassez de Talentos 2026, realizada pelo ManpowerGroup, revelam que 80% dos empregadores no Brasil enfrentam dificuldades para encontrar profissionais qualificados, índice que coloca o país acima da média global de escassez (72%).


No entanto, a falta de profissionais qualificados pode apresentar oportunidades para quem está se preparando para o futuro. Para o psicólogo e Pró-reitor Acadêmico do UniSales, professor Alexandre Aranzedo, a inserção no ensino superior amplia a valorização do profissional para muito além do canudo.


"A educação superior possibilita o desenvolvimento de competências técnicas, mas também de outras habilidades muito valorizadas no mercado de trabalho, como as competências socioemocionais, a resolução de problemas complexos, a capacidade de liderança e a comunicação, dentre muitos outros diferenciais decisivos para as organizações", destaca o professor.


Na prática, isso significa que o “diploma pelo diploma” já não é suficiente. Alexandre ressalta que grandes empresas buscam profissionais que saibam resolver problemas reais desde o primeiro dia de trabalho. 


Com esse foco voltado para a empregabilidade, o Centro Universitário Salesiano (UniSales) formata sua proposta de ensino com foco na inserção de profissionais qualificados e preparados para o mercado de trabalho.


“Para garantir seu espaço, é fundamental escolher uma instituição conectada às demandas reais das empresas. No UniSales, a formação propõe um currículo baseado no desenvolvimento prático de competências técnicas, comportamentais e socioemocionais, perfeitamente alinhado com o que os recrutadores procuram hoje”, pontua Alexandre.

Vestibular UniSales

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O Vestibular UniSales 2026/02 vai contar com até 70% de desconto para novos alunos, oferta válida até 4 de setembro. UniSales/Divulgação

Para quem está interessado em investir na evolução profissional e ocupar as vagas que, hoje, sobram por falta de qualificação, o UniSales está com inscrições abertas para o Vestibular 2026/02, com condições especiais. A instituição oferece até 70% de desconto durante toda a graduação para novos alunos, oferta válida até o dia 4 de setembro.


As inscrições podem ser feitas pelo site: unisales.br/graduacao. Em caso de dúvidas, o atendimento do UniSales pode ser acionado no WhatsApp, pelo número (27) 98123-4566.

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