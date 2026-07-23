Ensino Superior pode garantir salário até 148% maior, aponta estudo

O Ensino Superior é um degrau importante na formação de profissionais qualificados, em que são desenvolvidas competências e habilidades que têm valor no mercado de trabalho. No Brasil, o diploma pode garantir salários até 148% maiores, segundo o relatório Education at a Glance, da OCDE.





A pesquisa mostra ainda que apenas 24% dos brasileiros concluem a graduação, enquanto a média das outras nações é de 49%. Este cenário mostra que o Brasil ainda tem um longo caminho a percorrer, um cenário que torna-se desafiador, também, para as empresas.





Dados da Pesquisa Global de Escassez de Talentos 2026, realizada pelo ManpowerGroup, revelam que 80% dos empregadores no Brasil enfrentam dificuldades para encontrar profissionais qualificados, índice que coloca o país acima da média global de escassez (72%).





No entanto, a falta de profissionais qualificados pode apresentar oportunidades para quem está se preparando para o futuro. Para o psicólogo e Pró-reitor Acadêmico do UniSales, professor Alexandre Aranzedo, a inserção no ensino superior amplia a valorização do profissional para muito além do canudo.





"A educação superior possibilita o desenvolvimento de competências técnicas, mas também de outras habilidades muito valorizadas no mercado de trabalho, como as competências socioemocionais, a resolução de problemas complexos, a capacidade de liderança e a comunicação, dentre muitos outros diferenciais decisivos para as organizações", destaca o professor.





Na prática, isso significa que o “diploma pelo diploma” já não é suficiente. Alexandre ressalta que grandes empresas buscam profissionais que saibam resolver problemas reais desde o primeiro dia de trabalho.





Com esse foco voltado para a empregabilidade, o Centro Universitário Salesiano (UniSales) formata sua proposta de ensino com foco na inserção de profissionais qualificados e preparados para o mercado de trabalho.





“Para garantir seu espaço, é fundamental escolher uma instituição conectada às demandas reais das empresas. No UniSales, a formação propõe um currículo baseado no desenvolvimento prático de competências técnicas, comportamentais e socioemocionais, perfeitamente alinhado com o que os recrutadores procuram hoje”, pontua Alexandre.