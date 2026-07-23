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Novo compacto

Hyundai abre vendas do novo i20 com condições especiais em concessionárias no ES

Com preços que variam de R$ 99.990 a R$ 139.990, modelo tem as vendas iniciadas

Publicado em 23 de Julho de 2026 às 18:12

Gabriel Mazim

Gabriel Mazim

Publicado em 

23 jul 2026 às 18:12
Hyundai i20
O Hyundai i20 tem preços a partir de R$ 99.990 e conta com seis versões. Hyundai/Divulgação

A Hyundai deu início às vendas do novo i20, modelo que fica posicionado entre o HB20 e o Creta e tem preços a partir de R$ 99.990. No Espírito Santo, a novidade já está nas concessionárias da marca, que possuem unidades em Vila Velha, Serra, Linhares e Cachoeiro de Itapemirim, onde há condições especiais de lançamento.


Com produção nacional e, inicialmente, voltada apenas para o mercado doméstico, a novidade terá concorrentes que vão desde hatches como Chevrolet Onix e VW Polo até SUVs de entrada como Chevrolet Sonic e Fiat Pulse.


Tirando a versão de entrada Comfort, todas as configurações do modelo podem ser equipadas com o motor 1.0 turbo flex de 115 cv de potência e 17,5 kgfm de torque, acoplado ao câmbio automático de seis marchas. Na configuração Comfort, o motor é o 1.0 aspirado, de até 80 cv e 10,2 kgfm, acoplado à transmissão manual de cinco marchas – a versão Limited também pode vir equipada com esta motorização.


Entre os principais itens do modelo, estão o painel digital de 12,3”, a central multimídia de 10,25”, conectividade com espelhamento de smartphone, assinatura luminosa em LED e rodas de liga leve de até 17”, de acordo com a versão. O pacote de segurança inclui seis airbags, controle eletrônico de estabilidade e, nas configurações mais completas, tecnologias como frenagem autônoma de emergência e outros sistemas de assistência ao motorista.


Dependendo da versão, o i20 também oferece recursos avançados de assistência à condução. O modelo possui 4,13 m de comprimento, 2,58 m de entre-eixos, 1,78 m de largura e 1,49 m de altura, além de capacidade de 1.152 litros no porta-malas.

Concessionárias capixabas oferecem condições especiais

Nas unidades da Prime Hyundai, Vila Velha, Serra, Linhares e Cachoeiro de Itapemirim, o lançamento do i20 acontece simultaneamente, às 18h, com condições especiais. As ofertas incluem: entrada mais 36 parcelas de R$ 1.299, com taxa de 0,99% ao mês e primeira parcela somente em janeiro de 2027. A oferta é válida até 31 de julho de 2026 ou enquanto durar o estoque.


"O Open Day marca o lançamento do Hyundai i20 e será uma oportunidade para que os clientes conheçam o modelo em um ambiente preparado especialmente para essa apresentação. A programação contará com noite de pizza e condições exclusivas. Estamos preparados para receber os clientes em todas as nossas concessionárias e proporcionar uma experiência completa", destaca Ezequiel Duque, gerente regional da Prime Hyundai.

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