Hyundai abre vendas do novo i20 com condições especiais em concessionárias no ES

A Hyundai deu início às vendas do novo i20, modelo que fica posicionado entre o HB20 e o Creta e tem preços a partir de R$ 99.990. No Espírito Santo, a novidade já está nas concessionárias da marca, que possuem unidades em Vila Velha, Serra, Linhares e Cachoeiro de Itapemirim, onde há condições especiais de lançamento.





Com produção nacional e, inicialmente, voltada apenas para o mercado doméstico, a novidade terá concorrentes que vão desde hatches como Chevrolet Onix e VW Polo até SUVs de entrada como Chevrolet Sonic e Fiat Pulse.





Tirando a versão de entrada Comfort, todas as configurações do modelo podem ser equipadas com o motor 1.0 turbo flex de 115 cv de potência e 17,5 kgfm de torque, acoplado ao câmbio automático de seis marchas. Na configuração Comfort, o motor é o 1.0 aspirado, de até 80 cv e 10,2 kgfm, acoplado à transmissão manual de cinco marchas – a versão Limited também pode vir equipada com esta motorização.





Entre os principais itens do modelo, estão o painel digital de 12,3”, a central multimídia de 10,25”, conectividade com espelhamento de smartphone, assinatura luminosa em LED e rodas de liga leve de até 17”, de acordo com a versão. O pacote de segurança inclui seis airbags, controle eletrônico de estabilidade e, nas configurações mais completas, tecnologias como frenagem autônoma de emergência e outros sistemas de assistência ao motorista.





Dependendo da versão, o i20 também oferece recursos avançados de assistência à condução. O modelo possui 4,13 m de comprimento, 2,58 m de entre-eixos, 1,78 m de largura e 1,49 m de altura, além de capacidade de 1.152 litros no porta-malas.