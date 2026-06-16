Hyundai i20 chega por menos de R$ 100 mil para brigar com Onix, Polo e até com SUVs

A Hyundai apresentou para o mercado brasileiro o i20, modelo inédito que chega com preço competitivo de R$ 99.990 e um visual ousado. O hatch vai brigar com outros nomes do mesmo segmento, como Chevrolet Onix e VW Polo, e até com SUVs de entrada, como Chevrolet Sonic, Fiat Pulse e Renault Kardian.





Com produção nacional, na fábrica da marca em Piracicaba (SP), o i20 já está à venda em seis versões: Comfort, Limited, X Line (série especial limitada), Platinum e Ultimate, quatro delas com motorização turbo. O modelo foi desenvolvido exclusivamente para o Brasil e, inicialmente, todo o volume de produção será destinado para o mercado nacional.





O segmento, porte e preço da novidade indicam que o hatch pode ser um sucessor do HB20 no país, mas a marca deixou claro que os dois vão coexistir. Em relação ao “irmão mais velho”, a novidade tem um design mais moderno, interior refinado e mais tecnologia.





Confira os detalhes do novo Hyundai i20: