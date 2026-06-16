Hyundai i20 chega por menos de R$ 100 mil para brigar com Onix, Polo e até com SUVs

A Hyundai apresentou para o mercado brasileiro o i20, modelo inédito que chega com preço competitivo de R$ 99.990 e um visual ousado. O hatch vai brigar com outros nomes do mesmo segmento, como Chevrolet Onix e VW Polo, e até com SUVs de entrada, como Chevrolet Sonic, Fiat Pulse e Renault Kardian.
Com produção nacional, na fábrica da marca em Piracicaba (SP), o i20 já está à venda em seis versões: Comfort, Limited, X Line (série especial limitada), Platinum e Ultimate, quatro delas com motorização turbo. O modelo foi desenvolvido exclusivamente para o Brasil e, inicialmente, todo o volume de produção será destinado para o mercado nacional.
O segmento, porte e preço da novidade indicam que o hatch pode ser um sucessor do HB20 no país, mas a marca deixou claro que os dois vão coexistir. Em relação ao “irmão mais velho”, a novidade tem um design mais moderno, interior refinado e mais tecnologia.
Confira os detalhes do novo Hyundai i20:
Design
O design do i20 é uma espécie de releitura mais moderna de um hatch, com aspectos mais robustos e esportivos que lembram até um SUV. Ele tem rodas de 17", grade frontal em preto brilhante com faixa central em cinza metalizado, novas molduras nas laterais e arcos de roda proeminentes. O conjunto óptico conta com faixa horizontal em LED na dianteira e traseira, além de faróis com projetores.
O visual é complementado por retrovisores com rebatimento automático, protetor do para choque traseiro tridimensional, antena tipo barbatana, coluna C elevada, ângulo marcado entre teto e coluna A, e linha de cintura alta com declividade acentuada a partir da coluna C.
A percepção de robustez é complementada pelas medidas: 4.130 mm de comprimento, 1.495 mm de altura, 1.780 mm de largura e 2.580 mm de distância entre eixos. O porta-malas comporta até 346 litros (VDA) de capacidade, que pode ser ampliada para 1.152 litros (VDA) com o banco traseiro rebatido.
As cores disponíveis serão Branco Atlas, Preto Onix, Prata Brisk, Prata Sand, Azul Sapphire, Cinza Shadow, Cinza Silk e a inédita Cinza Lumina.
Por dentro, o hatch conta com painel digital minimalista, em conjunto do moderno volante com a inscrição do “H” em código morse (quatro pontos em sequência horizontal), bancos de couro em dois tons, com o traseiro bipartido, e maçanetas internas em cinza escuro metalizado. O modelo também tem saídas de ar verticais.
O espaço interno nos bancos traseiros é de 917 mm de espaço para as pernas, 961 mm de espaço vertical para a cabeça e 1.391 mm de espaço “de ombros” para os três ocupantes.
Tecnologia
De série, o i20 conta com itens como freio de estacionamento eletrônico, saídas de ar para o banco traseiro, alavancas para trocas de marcha no volante, botão de partida com chave presencial, alerta de presença no banco traseiro, bancos de couro bipartidos e volante com ajuste de altura e profundidade.
Além disso, o modelo tem ar-condicionado digital e automático, volante revestido em couro sintético, controle eletrônico de pressão dos pneus, sensor de estacionamento traseiro, câmera de ré, espelhamento para Apple CarPlay e Android Auto e seis alto falantes. Na cabine, também estão presentes duas telas integradas de 12,3" cada, uma para a central multimídia e outra para o painel de instrumentos.
O i20 vem com o Bluelink®, sistema de carro conectado da Hyundai, como item de série em todas as versões. As funcionalidades variam conforme a versão do Novo Hyundai i20 e estão descritas no manual do proprietário.
Entre os itens de segurança que o hatch traz de série, estão: seis airbags, freios ABS com EBD, controles de estabilidade eletrônico e tração, sinalização de frenagem de emergência e assistente de partida em rampa.
As tecnologias de assistência ao motorista que podem equipá-lo, conforme a versão, são: Assistente de Tráfego Cruzado Traseiro, Assistentes de Manutenção e Centralização em Faixa, Detector de Fadiga e Assistente de Frenagem Autônoma. Ele também conta com Alerta de Saída Segura e Assistente de Ponto Cego.
Outras facilidades oferecidas ao condutor do Novo Hyundai i20 são o Controle de Velocidade Adaptativo com Stop & Go e o Farol Alto Adaptativo.
Motorização e preços
O Hyundai i20 tem duas opções de motorização: o motor 1.0 aspirado flex de 80 cv de potência e 10,2 kgfm de torque, quando abastecido a etanol, e o 1.0 turbo flex de 115 cv e 17,5 kgfm, também com etanol. Ambos têm 3 cilindros com 12 válvulas e, no caso da motorização turbo, a injeção é direta.
As configurações Comfort e Limited vêm com o propulsor 1.0 aspirado – mas a Limited pode ser equipada com o turbo – e as versões X Line, Platinum e Ultimate contam com a motorização turbo de série.
Veja os preços das versões:
- Comfort: R$ 99.990
- Limited (com motor aspirado): R$ 104.990
- Limited (com motor turbo): R$ 125.990
- X Line: R$ 128.990
- Platinum: R$ 134.990
- Ultimate: R$ 139.990
*Com informações da Hyundai.