Festival de Inverno de Domingos Martins chega à sua 31ª edição em 2026; veja datas

O friozinho está chegando às terras capixabas e, com ele, um dos eventos mais charmosos do Espírito Santo. O Festival Internacional de Inverno De Música Erudita e Popular de Domingos Martins está confirmado e acontecerá do dia 10 a 19 de julho, na praça da cidade.





Em preparação, a 31ª edição do festival ainda não tem atrações definidas. Porém, de acordo com Iury Velten, Gerente de Turismo da Secretaria de Cultura do município, a programação do evento continuará 100% gratuita e os shows serão anunciados em breve.