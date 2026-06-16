Festival de Inverno de Domingos Martins chega à sua 31ª edição em 2026; veja datas

O friozinho está chegando às terras capixabas e, com ele, um dos eventos mais charmosos do Espírito Santo. O Festival Internacional de Inverno De Música Erudita e Popular de Domingos Martins está confirmado e acontecerá do dia 10 a 19 de julho, na praça da cidade.
Em preparação, a 31ª edição do festival ainda não tem atrações definidas. Porém, de acordo com Iury Velten, Gerente de Turismo da Secretaria de Cultura do município, a programação do evento continuará 100% gratuita e os shows serão anunciados em breve.
Como de costume, além das atrações do palco principal, o público poderá participar de oficinas e do palco livre. Segundo a Secretaria, as inscrições para se apresentar no palco já estão abertas e as oficinas serão disponibilizadas nos próximos dias, pelo portal www.festivaldeinvernodm.com.br.
Então fica a dica: já salve a data do festival no seu calendário, reserve a sua hospedagem e fique ligado em HZ para saber quando os shows forem divulgados.
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