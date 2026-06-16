Dilsinho e Arlindinho comandam festa de encerramento do Roda de Boteco; ingressos a partir de R$ 40

O Botecão, famosa festa de encerramento do festival gastronômico Roda de Boteco, está confirmado nos dias 10 e 11 de julho, na Prainha, em Vila Velha. E para animar os pagodeiros de plantão, terá muita música com Dilsinho, Bom Gosto e Arlindinho, além de atrações regionais, para embalar a degustação dos petiscos.
Os ingressos para o evento já estão à venda, pelo site Meu Bilhete, a partir de R$ 40. A programação começa na sexta-feira (10), com a cantora Sol Pessoa, seguida pelo grupo SambAdm e, fechando a noite, Dilsinho, dono dos hits “Péssimo Negócio” e “Diferentão”.
Já no sábado (11), a cantora Suelem Nascimento dá continuidade à festa, preparando o público para o grupo Bom Gosto, que se apresenta com um repertório comemorativo dos 20 anos da banda.
Para finalizar, o sambista Arlindinho, filho de Arlindo Cruz, sobe ao palco com um espetáculo em homenagem ao pai, que faleceu em agosto de 2025. O show em Vila Velha marcará o início da turnê nacional “O Show Tem Que Continuar: Arlindinho canta Arlindo Cruz”.
Durante o Botecão, o público poderá provar os petiscos concorrentes do Roda de Boteco em porções reduzidas e a preços menores. No segundo dia de festa, também acontece a cerimônia de premiação dos restaurantes eleitos como Melhor Bar, Melhor Boteco e Melhor Atendimento. Clique aqui e conheça os participantes.
Programação
Botecão 2026
Sexta-feira (10)
- Sol Pessoa
- SambADM
- Dilsinho
Sábado (11)
- Suelem Nascimento
- Bom Gosto
- Arlindinho - Tributo a Arlindo Cruz
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