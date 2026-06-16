Dilsinho e Arlindinho comandam festa de encerramento do Roda de Boteco; ingressos a partir de R$ 40

Já no sábado (11), a cantora Suelem Nascimento dá continuidade à festa, preparando o público para o grupo Bom Gosto, que se apresenta com um repertório comemorativo dos 20 anos da banda.





Para finalizar, o sambista Arlindinho, filho de Arlindo Cruz, sobe ao palco com um espetáculo em homenagem ao pai, que faleceu em agosto de 2025. O show em Vila Velha marcará o início da turnê nacional “O Show Tem Que Continuar: Arlindinho canta Arlindo Cruz”.