Banda Sinfônica Vale Música celebra Gilberto Gil em concerto inédito

Já imaginou ouvir sucessos de Gilberto Gil acompanhados por uma orquestra? Essa experiência poderá ser vivida pelo público capixaba nesta quarta-feira (17), às 20h, no Theatro Carlos Gomes, em Vitória. O concerto "Gil Sinfônico" levará ao palco versões orquestradas de canções que marcaram a trajetória de um dos maiores nomes da música brasileira. A entrada é gratuita, com retirada de ingressos a partir desta segunda-feira (15).





A Banda Sinfônica Vale Música estará no comando da noite, dividindo o palco com o cantor e compositor André Prando. Com regência da maestra Ludhymila Bruzzi, o espetáculo celebra a obra de Gilberto Gil, com clássicos da sua discografia como “Palco”, “Tempo Rei” e outros sucessos.





O intuito do show é traduzir os principais sucessos do cantor para a perspectiva da música sinfônica. Da tropicália à trabalhos recentes, diversas fases da carreira do cantor baiano vão ganhar arranjos novos nos instrumentos da banda, como flauta, saxofone, e trompete.





A banda foi formada em 2014 pela a iniciativa cultural Programa Vale Música Espírito Santo, e tem costume de fazer concertos em homenagem a artistas consagrados, como Elis Regina, Djavan, Tim Maia e Roupa Nova. Já o cantor André Prando iniciou sua carreira em 2011, e considera sua música como “psicodelia brasileira”, unindo o moderno ao som clássico da MPB.





Do samba, pop, reggae e black music, Gilberto Gil começou sua carreira na década de 1960, e se tornou uma das vozes mais respeitadas e marcantes da música brasileira. Em 2026, ele encerrou a poucos meses sua turnê “Tempo Rei”, encerrando a série de shows da sua última turnê nacional.