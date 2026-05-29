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Cultura

Linn da Quebrada é atração confirmada em evento no Theatro Carlos Gomes

Programação do teatro também conta com a reta final das apresentações de SOMA, espetáculo de dança estrelado pela bailarina Gabriela Moriondo
Felipe Pinheiro

Felipe Pinheiro

Publicado em 29 de Maio de 2026 às 13:28

A artista Linn da Quebrada
A artista Linn da Quebrada Reprodução/Instagram @linndaquebrada

A cantora e ativista Linn da Quebrada será uma das atrações da programação do Theatro Carlos Gomes nas próximas semanas. A artista participa, no dia 5 de junho, do Seminário Método Elementar, evento que propõe reflexões sobre saúde mental, arte e saberes afro-brasileiros. 


Antes disso, o público tem os últimos dias para conferir o espetáculo SOMA, que marca o retorno da bailarina capixaba Gabriela Moriondo aos palcos após dois anos afastada.

Entre os dias 28 e 31 de maio, Gabriela apresenta SOMA, obra que une dança contemporânea e arte multimídia para abordar temas como maternidade, transformação e identidade. O espetáculo marca a volta da artista às apresentações após o nascimento da filha. 

Já no dia 5 de junho, às 19h30, o teatro recebe Linn da Quebrada para a palestra “Viver e não ter a vergonha de ser feliz”. Conhecida por sua atuação na música, no audiovisual e no ativismo social, a artista integra a programação do Seminário Método Elementar, que propõe diálogos sobre corpo, saúde, ancestralidade e bem-estar.

O encontro também contará com a participação do antropólogo e curador Hélio Menezes e mediação da pesquisadora e idealizadora do seminário, Castiel Vitorino Brasileiro.

Programação

Espetáculo: SOMA, com Gabriela Moriondo

Datas:

28/05 (quinta-feira), às 20h - Apresentação gratuita

29/05 (sexta-feira), às 20h

30/05 (sábado), às 17h30 e às 19h30

31/05 (domingo), às 17h30

Local: Theatro Carlos Gomes - R. Barão de Itapemirim, 232, Centro, Vitória.

Classificação: livre

Ingressos: R$ 35 (promocional), R$ 22 (meia), R$ 44 (inteira) - Link na bio do Instagram do Theatro Carlos Gomes


Palestra: “Viver e não ter a vergonha de ser feliz”, 

Participação: Linn da Quebrada e Hélio Menezes; mediação de Castiel Vitorino Brasileiro

Data: 05/06 (sexta-feira)

Horário: 19h30

Local: Theatro Carlos Gomes – R. Barão de Itapemirim, 232, Centro, Vitória

Classificação: livre

Ingressos: Entrada gratuita, sem necessidade de retirada de ingressos, sujeita à lotação do espaço.

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