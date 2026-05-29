Linn da Quebrada é atração confirmada em evento no Theatro Carlos Gomes

A cantora e ativista Linn da Quebrada será uma das atrações da programação do Theatro Carlos Gomes nas próximas semanas. A artista participa, no dia 5 de junho, do Seminário Método Elementar, evento que propõe reflexões sobre saúde mental, arte e saberes afro-brasileiros.





Antes disso, o público tem os últimos dias para conferir o espetáculo SOMA, que marca o retorno da bailarina capixaba Gabriela Moriondo aos palcos após dois anos afastada.





Entre os dias 28 e 31 de maio, Gabriela apresenta SOMA, obra que une dança contemporânea e arte multimídia para abordar temas como maternidade, transformação e identidade. O espetáculo marca a volta da artista às apresentações após o nascimento da filha.





Já no dia 5 de junho, às 19h30, o teatro recebe Linn da Quebrada para a palestra “Viver e não ter a vergonha de ser feliz”. Conhecida por sua atuação na música, no audiovisual e no ativismo social, a artista integra a programação do Seminário Método Elementar, que propõe diálogos sobre corpo, saúde, ancestralidade e bem-estar.





O encontro também contará com a participação do antropólogo e curador Hélio Menezes e mediação da pesquisadora e idealizadora do seminário, Castiel Vitorino Brasileiro.