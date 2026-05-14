Festival de teatro infantil oferece oficinas e espetáculos em Vitória

Com oficinas e espetáculos para todas as idades, o Festival Incrível de Teatro na Infância Capixaba (Fitica) promove sua primeira edição, reunindo atrações locais e nacionais na Casa da Música Sônia Cabral, em Vitória, dos dias 22 a 24 de maio. O evento também oferece formação para jovens atores e debate com artistas profissionais, com entrada gratuita e aberta ao público.
Entre os três dias de evento, a programação distribui seis espetáculos de destaque nacional, entre eles, está a premiada produção carioca “Azul”, da Artesanal Cia de Teatro (RJ), que aborda diversidade e cotidiano familiar com o teatro de bonecos.
Entre as produções do Espírito Santo, está o musical “Nuvem D’água”, do grupo Vira-Lata de Teatro e o premiado espetáculo “O Rei de Quase Tudo”, do Grupo Regritiba. Por fim, “Fuscalhaços”, do Grupo Árvore Casa das Artes, vai encantar o público com a trupe de palhaços que chegam em um fusca roxo.
Oficinas e debate
A programação conta ainda com a Oficina “Pra fazer papel de palhaço”, com Ricardo Gadelha, ator e palhaço, com 25 anos de carreira e atuações marcantes no teatro, TV e cinema brasileiro. A oficina será gratuita e acontece no domingo (24), às 13h, com inscrições que serão abertas nas redes sociais do Festival.
Já no sábado (23), o debate toma conta do evento, às 14h. O painel “Educação, arte e sustentabilidade: o papel das crianças na construção de futuros” propõe um diálogo entre educadores, artistas e pesquisadores sobre a presença das artes no ensino formal e informal. A conversa conta com a presença da professora e pesquisadora Adriana Magro e do artista, pesquisador e docente Wyller Villaças.
Confira a programação completa:
22/05 | Sexta-feira
9h30 | Espetáculo “Azul”
Artesanal Cia de Teatro (RJ)
(fechada para escoladas da Rede Pública)
19h30 | Abertura Oficial
Homenagem a Cleverson Guerrera
Espetáculo “Azul”
Artesanal Cia de Teatro (RJ)
23/05 | Sábado
14h00 | Debate “Educação, arte e sustentabilidade: o papel das crianças na construção
de futuros”
Com Adriana Magro e Wyller Villaças
16h00 | Espetáculo “Vareta”
Ricardo Gadelha (RJ)
19h00 | Espetáculo “Nuvem D’Água”
Grupo Vira Lata de Teatro (ES)
24/05 | Domingo
10h00 | Espetáculo “O Rei de Quase Tudo”
Grupo de Teatro Regritiba (ES)
13h00 | Oficina “Pra fazer papel de palhaço”
Ricardo Gadelha (RJ)
16h00 | Espetáculo “Fuscalhaços”
Grupo Árvore Casa das Artes (ES)
18h00 | Espetáculo “À Beira do Sol”
Cia Os Buriti (DF)