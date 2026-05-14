Arte e cultura

Festival de teatro infantil oferece oficinas e espetáculos em Vitória

Evento reúne espetáculos locais e nacionais de destaque, além de oficinas e debate com pesquisadores
André Cypreste

Publicado em 14 de Maio de 2026 às 12:08

Festival de teatro infantil oferece oficinas e espetáculos em Vitória.

Com oficinas e espetáculos para todas as idades, o Festival Incrível de Teatro na Infância Capixaba (Fitica) promove sua primeira edição, reunindo atrações locais e nacionais na Casa da Música Sônia Cabral, em Vitória, dos dias 22 a 24 de maio. O evento também oferece formação para jovens atores e debate com artistas profissionais, com entrada gratuita e aberta ao público.


Entre os três dias de evento, a programação distribui seis espetáculos de destaque nacional, entre eles, está a premiada produção carioca “Azul”, da Artesanal Cia de Teatro (RJ), que aborda diversidade e cotidiano familiar com o teatro de bonecos.


Entre as produções do Espírito Santo, está o musical “Nuvem D’água”, do grupo Vira-Lata de Teatro e o premiado espetáculo “O Rei de Quase Tudo”, do Grupo Regritiba. Por fim, “Fuscalhaços”, do Grupo Árvore Casa das Artes, vai encantar o público com a trupe de palhaços que chegam em um fusca roxo.

Oficinas e debate

A programação conta ainda com a Oficina “Pra fazer papel de palhaço”, com Ricardo Gadelha, ator e palhaço, com 25 anos de carreira e atuações marcantes no teatro, TV e cinema brasileiro. A oficina será gratuita e acontece no domingo (24), às 13h, com inscrições que serão abertas nas redes sociais do Festival.


Já no sábado (23), o debate toma conta do evento, às 14h. O painel “Educação, arte e sustentabilidade: o papel das crianças na construção de futuros” propõe um diálogo entre educadores, artistas e pesquisadores sobre a presença das artes no ensino formal e informal. A conversa conta com a presença da professora e pesquisadora Adriana Magro e do artista, pesquisador e docente Wyller Villaças.

Confira a programação completa:

22/05 | Sexta-feira

9h30 | Espetáculo “Azul”

Artesanal Cia de Teatro (RJ)

(fechada para escoladas da Rede Pública)

19h30 | Abertura Oficial

Homenagem a Cleverson Guerrera

Espetáculo “Azul”

Artesanal Cia de Teatro (RJ)


23/05 | Sábado

14h00 | Debate “Educação, arte e sustentabilidade: o papel das crianças na construção

de futuros”

Com Adriana Magro e Wyller Villaças

16h00 | Espetáculo “Vareta”

Ricardo Gadelha (RJ)

19h00 | Espetáculo “Nuvem D’Água”

Grupo Vira Lata de Teatro (ES)


24/05 | Domingo

10h00 | Espetáculo “O Rei de Quase Tudo”

Grupo de Teatro Regritiba (ES)

13h00 | Oficina “Pra fazer papel de palhaço”

Ricardo Gadelha (RJ)

16h00 | Espetáculo “Fuscalhaços”

Grupo Árvore Casa das Artes (ES)

18h00 | Espetáculo “À Beira do Sol”

Cia Os Buriti (DF)

