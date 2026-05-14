Fim de semana em Nova Venécia terá ‘Cultura em Toda Parte’

Os moradores de Nova Venécia terão uma programação cultural nos dias 15 e 16 de maio, com a promessa de encontrar algo diferente em todos os lugares. O quarto ciclo do Programa ‘Cultura em Toda Parte’ volta para o município do Noroeste do Espírito Santo, trazendo shows, oficinas e apresentações de forma 100% gratuita ao público.
As atrações musicais na Vila Olímpica começam a partir das 17h na sexta-feira (15), com o Trio 027 Rock In Jazz, que apresentará o espetáculo ‘Capixaba Rock Show’, com repertório composto por canções de artistas capixabas em versões rock.
O ritmo segue às 19h com o show Rock em Movimento, da banda Flerte Fatal, trazendo grandes sucessos da música nacional e internacional. Às 21h, encerrando o primeiro dia de apresentações, sobe ao palco a banda Afrozumba, com o espetáculo ‘Sons da Ancestralidade’.
No sábado (16), a programação tem início às 16h com o grupo parafolclórico Batuque do Queimado, regido pelo contramestre de congo João Ifakorede. O grupo propõe uma imersão nas tradições do congo capixaba e nas matrizes afro-brasileiras por meio da música, da dança e da vivência coletiva.
Às 17h30, é a vez do Pagode Segura Onda, projeto cultural voltado ao resgate e à valorização do samba brasileiro por meio de apresentações musicais, com foco em comunidades periféricas e espaços culturais. O encerramento será comandado pela banda Akássio Paulino, que, a partir das 20h, levará ao palco diferentes ritmos, unindo sucessos e músicas autorais.
Oficinas já começaram!
Além dos shows, o projeto oferece oficinas de formação, que começaram na última terça-feira (12), com as aulas “Tempo de Dançar: a dança não tem idade”, ministrada por Lalau Martins, que segue até sexta-feira (15), nos turnos da manhã e da tarde, no auditório do CRAS do bairro São Francisco.
O resultado das atividades será apresentado na sexta-feira, às 15h, na Vila Olímpica.
Já na quinta-feira (14), das 8h às 11h, haverá a formação de Circo, com William Rodrigues, do Circo Teatro Capixaba, e a oficina “Capuerê – Contação de histórias afro-indígenas”, com Ione Reis.
As formações acontecerão na EMEFTI Prof. Arlene Geraldo, em Flora Park.
Programação completa
Sexta-feira (15)
15h – Apresentação do resultado da oficina de dança
16h – Andreia Passamani: contação de histórias do livro Zilica
17h – Trio 027 Rock In Jazz: apresentação Capixaba Rock Show
19h – Flerte Fatal: show Rock em Movimento
21h – Banda Afrozumba: espetáculo Sons da Ancestralidade.
Sábado (16)
16h – Apresentação do Grupo Parafolclórico Batuque do Queimado
17h30 – Pagode Segura Onda
19h30 – Fala das autoridades
20h – Show da banda Akássio Paulino
Local: Praça Ivo Lobo (Vila Olímpica) – Rua Joaquim Daher Rocha, 365, Vila Betânia, Nova Venécia
Atividades formativas
Tempo de Dançar: a dança não tem idade – com Lalau Martins
Data: terça-feira (12) a sexta-feira (15)
Horário: 8h às 11h e 13h às 16h
Local: CRAS – Rua Itaberaba, 385, bairro São Francisco
Circo – com William Rodrigues
Data: quinta-feira (14)
Horário: 8h às 11h
Local: EMEFTI Prof. Arlene Geraldo – Rua Sete de Setembro, 546, Flora Park
Oficina Capuerê – Contação de histórias afro-indígenas – com Ione Reis
Data: quinta-feira (14)
Horário: 8h às 11h
Local: EMEFTI Prof. Arlene Geraldo – Rua Sete de Setembro, 546, Flora Park