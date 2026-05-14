Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

  • Início
  • HZ
  • Cultura
  • Fim de semana em Nova Venécia terá ‘Cultura em Toda Parte’
Shows e oficinas

Fim de semana em Nova Venécia terá ‘Cultura em Toda Parte’

O evento, que promete rechear a programação cultural do município, acontece nos dias 15 e 16 de maio, na Vila Olímpica
André Cypreste

André Cypreste

Publicado em 14 de Maio de 2026 às 08:00

Formação de Circo, com William Rodrigues, do Circo Teatro Capixaba.
Formação de Circo, com William Rodrigues, do Circo Teatro Capixaba. Circo Teatro Capixaba

Os moradores de Nova Venécia terão uma programação cultural nos dias 15 e 16 de maio, com a promessa de encontrar algo diferente em todos os lugares. O quarto ciclo do Programa ‘Cultura em Toda Parte’ volta para o município do Noroeste do Espírito Santo, trazendo shows, oficinas e apresentações de forma 100% gratuita ao público.


As atrações musicais na Vila Olímpica começam a partir das 17h na sexta-feira (15), com o Trio 027 Rock In Jazz, que apresentará o espetáculo ‘Capixaba Rock Show’, com repertório composto por canções de artistas capixabas em versões rock. 


O ritmo segue às 19h com o show Rock em Movimento, da banda Flerte Fatal, trazendo grandes sucessos da música nacional e internacional. Às 21h, encerrando o primeiro dia de apresentações, sobe ao palco a banda Afrozumba, com o espetáculo ‘Sons da Ancestralidade’.

Encerrando o primeiro dia de apresentações, sobe ao palco a banda Afrozumba, com o espetáculo ‘Sons da Ancestralidade’.
Encerrando o primeiro dia de apresentações, sobe ao palco a banda Afrozumba, com o espetáculo ‘Sons da Ancestralidade’. Bruna Carvalho Mariano

No sábado (16), a programação tem início às 16h com o grupo parafolclórico Batuque do Queimado, regido pelo contramestre de congo João Ifakorede. O grupo propõe uma imersão nas tradições do congo capixaba e nas matrizes afro-brasileiras por meio da música, da dança e da vivência coletiva. 


Às 17h30, é a vez do Pagode Segura Onda, projeto cultural voltado ao resgate e à valorização do samba brasileiro por meio de apresentações musicais, com foco em comunidades periféricas e espaços culturais. O encerramento será comandado pela banda Akássio Paulino, que, a partir das 20h, levará ao palco diferentes ritmos, unindo sucessos e músicas autorais.

Oficinas já começaram!

Além dos shows, o projeto oferece oficinas de formação, que começaram na última terça-feira (12), com as aulas “Tempo de Dançar: a dança não tem idade”, ministrada por Lalau Martins, que segue até sexta-feira (15), nos turnos da manhã e da tarde, no auditório do CRAS do bairro São Francisco.

 

O resultado das atividades será apresentado na sexta-feira, às 15h, na Vila Olímpica.


Já na quinta-feira (14), das 8h às 11h, haverá a formação de Circo, com William Rodrigues, do Circo Teatro Capixaba, e a oficina “Capuerê – Contação de histórias afro-indígenas”, com Ione Reis.


As formações acontecerão na EMEFTI Prof. Arlene Geraldo, em Flora Park.

Oficina “Capuerê – Contação de histórias afro-indígenas”, com Ione Reis.
Oficina “Capuerê – Contação de histórias afro-indígenas”, com Ione Reis. Hudson Lupi

Programação completa

Sexta-feira (15)

15h – Apresentação do resultado da oficina de dança

16h – Andreia Passamani: contação de histórias do livro Zilica

17h – Trio 027 Rock In Jazz: apresentação Capixaba Rock Show

19h – Flerte Fatal: show Rock em Movimento

21h – Banda Afrozumba: espetáculo Sons da Ancestralidade.


Sábado (16)

16h – Apresentação do Grupo Parafolclórico Batuque do Queimado

17h30 – Pagode Segura Onda

19h30 – Fala das autoridades

20h – Show da banda Akássio Paulino


Local: Praça Ivo Lobo (Vila Olímpica) – Rua Joaquim Daher Rocha, 365, Vila Betânia, Nova Venécia

Atividades formativas

Tempo de Dançar: a dança não tem idade – com Lalau Martins

Data: terça-feira (12) a sexta-feira (15)

Horário: 8h às 11h e 13h às 16h

Local: CRAS – Rua Itaberaba, 385, bairro São Francisco


Circo – com William Rodrigues

Data: quinta-feira (14)

Horário: 8h às 11h

Local: EMEFTI Prof. Arlene Geraldo – Rua Sete de Setembro, 546, Flora Park


Oficina Capuerê – Contação de histórias afro-indígenas – com Ione Reis

Data: quinta-feira (14)

Horário: 8h às 11h

Local: EMEFTI Prof. Arlene Geraldo – Rua Sete de Setembro, 546, Flora Park

Veja Também 

Festival de Cinema de Santa Teresa une filmes e gastronomia em edição inédita

Festival de Cinema de Santa Teresa une filmes e gastronomia em edição inédita

Jorge Aragão e Raça Negra farão show no aniversário de Vila Velha

Jorge Aragão, Raça Negra e Durval Lelys farão show gratuito em Vila Velha

Expo Gengibre 2026 terá shows, dança holandesa e congo em Santa Leopoldina

Expo Gengibre 2026 terá shows, dança holandesa e congo em Santa Leopoldina

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cultura Nova Venécia Música teatro Dança
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

TCP - Gabriel Gomes Faria, o Buti, liderança TCP
Líder criminoso do TCP é condenado a 84 anos de prisão no ES
Imagem de destaque
Projeto Recupera já devolveu mais de 1,3 mil celulares aos donos no ES
Imagem de destaque
Bombeiro é preso por abandono de trabalho por causa do vício em crack no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados