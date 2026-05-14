Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

  • Início
  • HZ
  • TV e Famosos
  • Com sua Gerluce nas graças do público, Sophie Charlotte diz estar finalmente vaidosa
Sucesso na novela

Com sua Gerluce nas graças do público, Sophie Charlotte diz estar finalmente vaidosa

Prestes a alcançar seu final feliz, Gerluce rendeu a Charlotte elogios do público, dos colegas de elenco e do autor da novela, Aguinaldo Silva
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 14 de Maio de 2026 às 09:09

Gerluce, interpretada por Sophie Charlotte é quem comanda o plano do roubo da estátua
Gerluce, interpretada por Sophie Charlotte é quem comanda o plano do roubo da estátua. Globo/Estevam Avellar
Sophie Charlotte entendeu que havia caído nas graças dos noveleiros quando descobriu que uma recém-nascida recebeu os nomes Gerluce e Angelina. É como chamam as personagens mais importantes que a atriz já fez. Angelina, sua primeira mocinha de todas, numa "Malhação" de 19 anos atrás, e Gerluce, sua primeira protagonista no horário nobre, a heroína de "Três Graças", que chega ao fim nesta sexta-feira (15).
Prestes a alcançar seu final feliz, Gerluce rendeu a Charlotte elogios do público, dos colegas de elenco e do autor da novela, Aguinaldo Silva. Mais importante, talvez, é que, aos 37, a atriz diz estar finalmente se permitindo um pouco de vaidade.

Passei muito tempo, uns 20 anos, calçando as sandálias da humildade. Pensava: 'não, calma, o trabalho é coletivo'. Mas, pô, vibrar essa conquista tem sido um aprendizado. Agora a novela acaba e vou ter que parar de flutuar

Sophie Charlotte, atriz

Para exercitar a pompa recém-descoberta - ou potencialmente acabar com ela-, Charlotte acessava o X, ex-Twitter, para pesquisar o nome de Gerluce e espiar o que estavam achando da sua performance. Decisão arriscada, segundo ela, mas bem pensada.
"Três Graças" teve 10,5 milhões de menções espontâneas nas redes sociais, o dobro da antecessora "Vale Tudo", segundo a Globo, numa conta que abarca X, Instagram, Facebook e YouTube.
"Não é simples, precisa entender a dinâmica das redes sociais. Ali tudo é imediato, não passa por filtros, então os comentários carregam muita paixão", diz a atriz. "Mas são tempos diferentes e esse é o termômetro ao qual eu tenho acesso. O Ibope só chega depois, e a gente também não tem acesso aos números de quem vê pelo streaming. Só sabemos o que nos contam."
Gerluce (Sophie Charlotte), em cena de 'Três Graças'
Gerluce (Sophie Charlotte), em cena de 'Três Graças' Fábio Rocha/Globo
A audiência acompanhou a repercussão. A uma semana do capítulo final, "Três Graças" empatou em audiência com o remake de "Vale Tudo", chegando a 25 pontos na Grande São Paulo.
Gerluce ganhou uma espécie de defesa organizada, tipo de torcida que há tempos não existia por uma mocinha de novela das nove. Entre o dramalhão e o bom humor, a heroína virou uma espécie de antídoto contra o desgaste das últimas protagonistas das nove tirou a má impressão deixada pela Raquel de "Vale Tudo", nem terminou apagada, como a Aline de "Terra e Paixão".
Para compor Gerluce, Charlotte seguiu um registro passional, com espaço para leveza, mas não menos dramático. Diz que pareceu ser esse o caminho mais realista para retratar a lida de mães solteiras na trama, sua filha vive uma gravidez precoce após a própria Gerluce e sua mãe engravidarem quando adolescentes.

Veja Também 

Jonas Brothers celebram 20 anos de carreira em São Paulo.

Jonas Brothers cantam com Vanessa da Mata e Luísa Sonza em show no Brasil

Atriz Alanis Guillen e a ex-namorada, a produtora Giovanna Reis

Alanis Guillen, atriz de 'Três Graças', consegue medida protetiva contra ex-namorada

Belo e Viviane protagonizaram beijo nesta semana

Mãe de Gracyanne alfineta Viviane Araújo após fala sobre Belo: “Deixa de palhaçada”

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Novela tv globo TV Gazeta
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Acessórios no dia a dia: 3 dicas para unir conforto e estilo 
Imagem BBC Brasil
Festival de teatro infantil oferece oficinas e espetáculos em Vitória
DOM, da Mivita
Lançamentos imobiliários em Mata da Praia, Itapuã, Colatina e Guriri: de studios a loteamentos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados