A Gazeta entra para a elite do jornalismo mundial com prêmio inédito no INMA

O jornalismo produzido no Espírito Santo acaba de alcançar um feito histórico. A Gazeta conquistou o 1º e o 2º lugares no INMA Global Media Awards 2026, considerado o “Oscar” do jornalismo mundial, e colocou o Estado, pela primeira vez, entre os grandes protagonistas da inovação jornalística internacional.

O resultado foi anunciado em Berlim, durante o Congresso Mundial de Mídia da International News Media Association (INMA), uma das premiações mais prestigiadas do setor. Em um universo de 960 inscrições de 46 países, A Gazeta figurou entre apenas 200 finalistas ao lado de gigantes como The New York Times, The Guardian e The Wall Street Journal. Entre os brasileiros, somente A Gazeta, O Globo, GZH/Grupo RBS e Nexo Jornal chegaram à final.

O reconhecimento veio em duas categorias estratégicas: a websérie Morro do Macaco conquistou o 1º lugar regional em Melhor Uso de Vídeo, enquanto a reportagem especial Rio de Lama e Luta ficou em 2º lugar em Melhor Uso de Jornalismo Visual e Ferramentas de Storytelling.

Os resultados consolidam um movimento que vem transformando a produção jornalística da Rede Gazeta nos últimos anos: a combinação entre profundidade editorial, inovação narrativa, tecnologia e sensibilidade humana.