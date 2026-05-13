Laranja: 8 benefícios da fruta para a saúde

Além de refrescante e versátil, o consumo regular da laranja pode auxiliar na prevenção de doenças e na melhora da qualidade de vida Crédito: Imagem: PradaBrown | Shutterstock

A laranja é uma fruta saborosa, nutritiva e incrivelmente fácil de incorporar na alimentação diária. Com seu sabor refrescante e levemente doce, é uma excelente opção para lanches, sucos ou como ingrediente em diversas receitas. Além disso, seu consumo regular contribui para o bem-estar geral, tornando-se uma aliada valiosa para uma vida mais saudável e equilibrada.

Abaixo, confira 8 benefícios da laranja para a saúde!

1. Rica em vitamina C

A laranja é uma excelente fonte de vitamina C, essencial para o fortalecimento do sistema imunológico. Esse nutriente ajuda na produção e manutenção dos glóbulos brancos, que desempenham um papel vital na defesa do corpo contra infecções.

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS) e o Ministério da Saúde do Brasil, a recomendação diária de vitamina C para adultos é de 90 mg para homens e 75 mg para mulheres. Conforme a Tabela Brasileira de Composição de Alimentos (TBCA), da Universidade de São Paulo e do Food Research Center, 100 g da fruta fornecem 47,3 mg do nutriente.

2. Fonte de fibras

A laranja é uma excelente fonte de fibras, essenciais para manter um sistema digestivo saudável. Elas promovem a formação do bolo fecal e estimulam os movimentos naturais do intestino, ajudando a combater a prisão de ventre e a manter a saúde do trato gastrointestinal. Segundo a OMS, o consumo diário recomendado para adultos é de, no mínimo, 25 g de fibras.

3. Poderoso antioxidante

A laranja é rica em flavonoides e carotenoides, antioxidantes poderosos que protegem as células do corpo contra o estresse oxidativo causado pelos radicais livres, moléculas instáveis que podem acelerar o processo de envelhecimento e contribuir para o desenvolvimento de doenças crônicas.

4. Promove a saúde da pele

O consumo de vitamina C, presente na laranja, é fundamental para a saúde da pele , pois desempenha um papel essencial na produção de colágeno, uma proteína que dá estrutura, firmeza e elasticidade à pele. Além disso, esse nutriente é um poderoso antioxidante que protege contra os danos causados pelos radicais livres, que podem acelerar o envelhecimento e causar problemas como rugas e manchas.

5. Aumenta a sensação de saciedade

A laranja é baixa em calorias e rica em fibras, o que prolonga a sensação de saciedade, ajudando a controlar o apetite e a evitar picos de fome. Isso pode resultar em uma menor ingestão de alimentos ao longo do dia, contribuindo para a manutenção de um peso saudável.

A laranja é um alimento que contribui para a saúde cardiovascular Crédito: Imagem: Photoroyalty | Shutterstock

6. Auxilia a saúde cardiovascular

A hesperidina, presente na laranja, tem propriedades anti-inflamatórias e vasodilatadoras, que ajudam a melhorar a circulação sanguínea e a reduzir o risco de doenças cardiovasculares. A hipertensão arterial, por exemplo, conhecida popularmente como pressão alta, afeta 27,9% da população brasileira, segundo o Ministério da Saúde. A doença é silenciosa e perigosa: quando não tratada, pode levar a complicações sérias como infarto, AVC (acidente vascular cerebral) e insuficiência renal.

7. Regula os níveis de colesterol

As fibras solúveis, como a pectina, presentes na laranja, podem ajudar a reduzir os níveis de colesterol LDL (ruim). Isso é importante para a saúde cardiovascular, pois níveis elevados de LDL estão associados ao risco de doenças cardíacas.

No Brasil, cerca de 4 em cada 10 adultos apresentam níveis alterados de colesterol, segundo alerta da Sociedade Brasileira de Cardiologia. O elevado nível de LDL aumenta significativamente o risco de infarto e acidente vascular cerebral (AVC), doenças que vitimaram juntas 20.184 brasileiros em todo o país apenas no primeiro semestre de 2025, conforme registro do DataSUS, do Ministério da Saúde.

8. Ajuda na absorção de ferro e na prevenção da anemia

A vitamina C, presente na laranja, também desempenha um papel importante na absorção do ferro pelo organismo, especialmente aquele de origem vegetal, encontrado em alimentos como feijão, lentilha e vegetais verde-escuros. Esse processo ajuda na prevenção da anemia ferropriva, condição caracterizada pela baixa quantidade de ferro no sangue. A deficiência de ferro é uma condição que afeta cerca de 30% das mulheres brasileiras, de acordo com a Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde de 2022.

Cuidados importantes