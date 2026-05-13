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Aves e outros bichos

Polícia descobre e fecha criadouro clandestino com 250 animais na Serra

Periquitos, mandarins, calopsitas, além de coelhos e porquinhos-da-índia, eram mantidos em condições precárias de higiene, superlotação e sofrimento

Publicado em 13 de Maio de 2026 às 18:20

Caroline Freitas

Caroline Freitas

Publicado em 

13 mai 2026 às 18:20
Mais de 250 aves foram resgatadas de criadouro clandestino na Serra PCES/Divulgação

Um criadouro clandestino foi fechado e mais de 250 aves foram resgatadas pelo Núcleo de Proteção aos Animais da Delegacia Especializada de Proteção ao Meio Ambiente (Depma) nesta quarta-feira (13), no bairro Parque Residencial Laranjeiras, na Serra.


Segundo a Polícia Civil, a ação ocorreu em cumprimento a mandado de busca e apreensão expedido durante outra investigação de comércio irregular de aves na Feira de Aribiri, em Vila Velha, que levantou indícios de criação sem autorização e maus-tratos a animais.


No imóvel fiscalizado, foram encontrados 58 periquitos, 84 canários-belgas, 25 mandarins, cinco manons, 17 calopsitas, 49 codornas, nove rolinhas-diamante, oito coelhos e três porquinhos-da-índia, totalizando mais de 250 animais mantidos em condições precárias de higiene, superlotação e sofrimento. Uma ave morta também foi localizada no local.


O proprietário do imóvel, um homem de 61 anos, foi autuado em flagrante pelo crime de maus-tratos a animais.


Já as aves, foram recolhidas e entregues a um “depositário fiel” – pessoa responsável pela guarda, manutenção e cuidados veterinários necessários para garantir o bem-estar dos animais.

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