Polícia descobre e fecha criadouro clandestino com 250 animais na Serra

Um criadouro clandestino foi fechado e mais de 250 aves foram resgatadas pelo Núcleo de Proteção aos Animais da Delegacia Especializada de Proteção ao Meio Ambiente (Depma) nesta quarta-feira (13), no bairro Parque Residencial Laranjeiras, na Serra.





Segundo a Polícia Civil, a ação ocorreu em cumprimento a mandado de busca e apreensão expedido durante outra investigação de comércio irregular de aves na Feira de Aribiri, em Vila Velha, que levantou indícios de criação sem autorização e maus-tratos a animais.





No imóvel fiscalizado, foram encontrados 58 periquitos, 84 canários-belgas, 25 mandarins, cinco manons, 17 calopsitas, 49 codornas, nove rolinhas-diamante, oito coelhos e três porquinhos-da-índia, totalizando mais de 250 animais mantidos em condições precárias de higiene, superlotação e sofrimento. Uma ave morta também foi localizada no local.





O proprietário do imóvel, um homem de 61 anos, foi autuado em flagrante pelo crime de maus-tratos a animais.





Já as aves, foram recolhidas e entregues a um “depositário fiel” – pessoa responsável pela guarda, manutenção e cuidados veterinários necessários para garantir o bem-estar dos animais.