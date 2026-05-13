Briga entre vizinhos tem pedrada, janela quebrada e bebê ferida por estilhaços em Cariacica

Uma bebê de apenas dois meses ficou ferida após um vizinho, de 30 anos, arremessar uma pedra contra a janela da casa da família. Os estilhaços de vidro atingiram a recém-nascida na manhã de terça-feira (12), no bairro Nova Canaã, em Cariacica. O suspeito foi preso.





Segundo a Polícia Militar, a mãe da criança, de 25 anos, relatou que o vizinho estava fazendo insultos, xingamentos e ameaçando matá-la. Em seguida, o homem lançou uma pedra contra a janela da residência.





No momento do ataque, a recém-nascida estava deitada em um carrinho posicionado embaixo da janela. Os estilhaços de vidro atingiram a cabeça da bebê, causando escoriações.





Ao ser questionado pelos militares, o suspeito confessou que xingou e ameaçou a vizinha, alegando que teria sido chamado de “louco” pelos moradores da casa.





O homem foi encaminhado para a Delegacia Regional de Cariacica, onde foi autuado pelos crimes de lesão corporal, injúria, ameaça e dano.