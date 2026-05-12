Justiça manda soltar vereador da Serra que invadiu casa da ex e bateu em policiais

A Justiça capixaba decidiu dar a liberdade provisória ao vereador da Serra Marlon Fred (PDT), preso desde 15 de dezembro, quando invadiu a casa da então ex-namorada e agrediu policiais. O alvará de soltura foi emitido na tarde desta terça-feira (12) e foi cumprido horas mais tarde.





Um dos pontos considerados pelo juiz da 2ª Vara Criminal da Serra, Gustavo Grillo, foi o parecer do Ministério Público do Espírito Santo, favorável à liberação do parlamentar.





“Mostram-se adequadas e suficientes, em substituição à prisão cautelar, a aplicação de medidas cautelares diversas”, diz a decisão.





A partir de agora, o vereador fica impossibilitado de sair da Serra sem autorização judicial e deve se recolher em seu domicílio de 20h às 6h, com exceção dos dias em que a sessão na Câmara dos Vereadores se estender até o período noturno, devendo, nesse caso, estar em casa até meia hora após o fim da sessão. Ele também deverá comparecer em juízo sempre que necessário.