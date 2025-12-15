Confusão e prisão

Vereador da Serra é preso após invadir casa da ex-namorada e agredir policiais

Segundo o boletim de ocorrência, o parlamentar pulou o muro do imóvel, fez ameaças, entrou em luta corporal com o atual namorado da ex e, ao ser detido, agrediu e ameaçou militares

Publicado em 15 de dezembro de 2025 às 18:36

O vereador da Serra Marlon Fred Oliveira Matos (PDT), de 41 anos, foi preso em flagrante nesta segunda-feira (15) após invadir, durante a madrugada, a residência da ex-namorada, no bairro Alterosas, e se envolver em uma série de agressões, ameaças e resistência à ação policial. De acordo com o boletim de ocorrência da Polícia Militar, o parlamentar não aceitava o fim do relacionamento e teria tentado agredir o atual companheiro da mulher.

Militares foram acionados após denúncia feita pela irmã da ex-namorada do vereador. Segundo o registro, Marlon teria pulado o muro do imóvel, alcançado o segundo piso da casa e passado a gritar e ameaçar familiares, além de agredir com socos e chutes o atual namorado da ex-companheira.

Quando os policiais chegaram na casa, a irmã da jovem autorizou a entrada e solicitou buscas por uma possível arma de fogo, já que, segundo ela, o parlamentar costuma portar armamento. No interior do imóvel, os policiais encontraram o parlamentar, que se recusou a sair do local e passou a coagir os familiares da ex-namorada.

Marlon Fred Oliveira Matos foi preso em flagrante após se envolver em uma confusão na Serra Crédito: Divulgação | Câmara da Serra

Os militares informaram o suspeito sobre a detenção naquele momento. Ainda assim, ele teria ameaçado os agentes. Segundo a PM, o vereador resistiu à prisão, deu socos nos policiais e chegou a ferir um soldado no olho esquerdo, sendo necessário o uso de uma arma de eletrochoque para contê-lo.

Após a prisão, foram feitas buscas na residência e no veículo do vereador, porém nenhuma arma de fogo foi encontrada. O parlamentar apresentava lesões, mas recusou atendimento médico.

Vereador sofreu umm ferimento na testa em meio à confusão, que acabou na prisão dele, na Serra Crédito: Leitor | A Gazeta

Ainda conforme o boletim, mesmo após ser colocado na viatura e encaminhado à delegacia, o vereador continuou a fazer ameaças, alegando que “gastaria até R$ 1 milhão para tirar os militares da polícia”.

Os familiares relataram à polícia que vivem coagidos pelo suspeito e temem pelas próprias vidas. De acordo com a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), o vereador tem passagens pelo sistema prisional a partir de 2011, por embriaguez ao volante e homicídio qualificado, tendo recebido alvará em julho de 2015.

A Câmara Municipal da Serra foi procurada para se manifestar sobre o caso e, assim que houver posicionamento, o texto será atualizado. A defesa do vereador também foi acionada, e o espaço permanece aberto para manifestações.

Procurada pela reportagem ainda pela manhã, a Polícia Civil informou que o vereador foi conduzido à Delegacia Regional da Serra, autuado em flagrante por resistência, desacato e lesão corporal com o agravante de ter sido praticado contra agente de segurança pública no exercício da função. Após os procedimentos, ele será encaminhado ao sistema prisional.

