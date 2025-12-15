Homem é agredido e confusão termina na delegacia em Itapemirim

Uma confusão terminou com dois homens levados à delegacia na manhã desta segunda-feira (15), em Itapemirim, no litoral Sul do Espírito Santo. A Polícia Militar disse que foi acionada para ir até um supermercado no bairro Itaipava, onde funcionários contaram que um homem entrou no açougue e pegou duas facas, aparentando estar alterado. Quando abordado pelos policiais, ele contou que havia sido ameaçado e agredido pelos pais de uma menina de oito anos.

Questionados, os pais da criança disseram à PM que filha havia sido abusada pelo homem de 37 anos no dia anterior. Todos foram levados à delegacia. Lá, foi verificado que o pai da menina tinha um mandado de prisão em aberto por não pagar pensão alimentícia.