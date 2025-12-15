Caminhonete acerta moto, mata uma pessoa e bate em carro estacionado em Fundão

Publicado em 15 de dezembro de 2025 às 22:20
- Atualizado há um minuto
Um acidente grave na área de um posto de gasolina localizado no km 229,5 da BR 101, em Fundão, na Região Metropolitana do Espírito Santo, deixou uma pessoa morta e pelo menos um ferido na noite desta segunda-feira (15). Segundo familiares, a vítima foi identificada como Claudecir Pereira da Silva, que tinha 38 anos, e trabalhava como operador de retroescavadeira.
Segundo informações obtidas pela repórter Cris Martinelli, da TV Gazeta, com agentes da Polícia Rodoviária Federal, a caminhonete Chevrolet S10 teria saído de Vitória e entrado no posto, que fica do lado oposto da rodovia. Com a manobra, a motocicleta que seguia na direção contrária e tinha dois ocupantes, foi acertada ainda na pista. Claudecir, que a pilotava, morreu na hora.
Na garupa da moto estava o cunhado dele, Ricardo Costa, de 33 anos. Ele foi socorrido e, segundo a PRF, familiares informaram que ele teria quebrado um dos pés.
Na sequência do atropelamento, a picape ainda bateu em outro veículo, um Toyota Corolla que estava estacionado na área do posto de combustíveis, ao lado de um restaurante.
Ainda de acordo com a PRF, três homens estavam na S10, e todos realizaram o teste do bafômetro, que deu negativo para ingestão de álcool.
Devido ao acidente, registrado próximo ao viaduto da BR 101 e já no Centro da cidade, populares realizaram uma manifestação e bloquearam o fluxo da rodovia. A reportagem tenta mais detalhes sobre a ocorrência com a Ecovias Capixaba e a Polícia Civil. Até às 22h15, a perícia da Polícia Científica permanecia no local.
