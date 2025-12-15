Indígenas bloqueiam a ES 010 em Aracruz em protesto contra o Marco Temporal

O tráfego de veículos permanece interrompido no trecho Crédito: Leitor A Gazeta

Desde a manhã desta segunda-feira (15), indígenas das aldeias Boa Esperança, Três Palmeiras e Piraquê-Açu bloqueiam a rodovia ES 010, no trecho de Piraquê-Açu Coqueiral, no litoral de Aracruz, região Norte do Espírito Santo. O protesto é contra o marco temporal, que está em votação no Supremo Tribunal Federal (STF).

A mobilização busca chamar a atenção para os impactos da possível aprovação da tese, que trata da demarcação de terras indígenas. Segundo uma das lideranças, o marco representa uma ameaça aos direitos dos povos originários já garantidos pela Constituição.