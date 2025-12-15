Intervalo de horários do Transcol aumenta e passageiros são impactados na Grande Vitória

Passageiros notaram intervalos maiores entre as viagens no Sistema Transcol nesta segunda-feira (15) Crédito: Carlos Alberto Silva

Os usuários que utilizam o Sistema Transcol perceberam uma mudança nos horários dos ônibus, agora com intervalos maiores, em diversas linhas que circulam pela Grande Vitória, nesta segunda-feira (15). Para entender a situação, a reportagem de A Gazeta procurou a Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Espírito Santo (Ceturb).

A companhia explicou que a mudança foi feita devido ao período de férias escolares e coletivas, em algumas empresas, momento em que a demanda diminui. A companhia destacou que a redução dos horários foi de 7% nas linhas alimentadoras e troncais — principalmente as que atendem escolas, com intervalos maiores nos horários de entrada e saída de alunos. O órgão destacou que a reprogramação de horários é feita com base em anos anteriores, sendo que em 2024, houve uma redução de 13% na demanda no final de ano.