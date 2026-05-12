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Retorno à Câmara

Vereador da Serra deve voltar ao cargo após ser solto pela Justiça

Marlon Fred havia sido preso preventivamente em dezembro de 2025 após invadir a casa da família da ex-namorada, agredir o então companheiro dela e ameaçar policiais durante abordagem

Publicado em 12 de Maio de 2026 às 19:56

Tiago Alencar

Tiago Alencar

Publicado em 

12 mai 2026 às 19:56
Marlon Fred, vereador da Serra
Marlon Fred havia sido transferido do regime fechado para o semiaberto em abril. Instagram/Reprodução

Após determinação de soltura pela Justiça do Espírito Santo, nesta terça-feira (12), o vereador Marlon Fred (PDT) vai requerer à Câmara de Vereadores da Serra a volta para o cargo. A informação foi confirmada à reportagem de A Gazeta pela defesa do parlamentar.


O vereador pedetista está afastado do cargo desde dezembro de 2025, após ter sido preso em flagrante por invadir a casa da família da ex-namorada, agredir o então companheiro dela e supostamente ameaçar policiais militares durante a abordagem.  


O presidente da Câmara da Serra, Willian Miranda (União Brasil) foi procurado pela reportagem. Ele disse que ainda não conversou com Marlon Fred, mas ressaltou que não há nenhum impeditivo legal para o retorno dele ao cargo.


No dia 14 de abril, Marlon Fred havia sido transferido do regime fechado para o semiaberto, com base em decisão do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES). Na ocasião, a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) informou que o vereador havia sido levado para a Penitenciária Semiaberta de Vila Velha.

Já em 22 de abril deste ano, a Câmara da Serra chegou a dar posse a Uanderson Moreira (PDT), como suplente na vaga de Fred.


Na ocasião, o presidente da Câmara da Serra, William Miranda (União), alegou que a convocação e posse do suplente ocorreu em função do fim do prazo de 120 dias de vacância da vaga de vereador sem que houvesse a necessidade de chamar suplente para ocupar o posto.

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