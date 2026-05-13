Drogasil adota escala 5x2 em todas as lojas da rede no ES

A RD Saúde, dona da farmácia Drogasil, passou a adotar a escala 5x2 em todas as 3.500 lojas da rede no país, inclusive no Espírito Santo. A mudança começou em meados do segundo semestre de 2025, em cargos de gerência e farmacêuticos, com o objetivo de reter talentos, mão de obra qualificada e reduzir a rotatividade.





Segundo o presidente do conselho consultivo do Instituto para Desenvolvimento do Varejo (IDV) e conselheiro da RD Saúde, Antônio Carlos Pipponzi, a estratégia acompanha uma tendência mundial. Entretanto, ele reclama da adoção do modelo de trabalho para cargos de menor hierarquia, além de ressaltar que a diminuição da jornada de 44 para 40 horas semanais poderá "quebrar" parte das pequenas e médias empresas desse setor.





"Para posições como farmacêuticos e gerentes, a escala de 5x2 se adapta muito bem, se adapta melhor. E a gente está trabalhando com essa escala. É uma tendência, uma evolução de mercado. Mas, para trabalhar [com 5x2] em toda a linha abaixo das lideranças, o custo vai ser inflação na veia", ressalta.