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Socorrido por helicóptero

Trabalhador sofre queimaduras graves durante serviço de soldagem em Alegre

Homem de 30 anos precisou ser intubado e foi transferido de helicóptero para hospital de referência em queimados no Espírito Santo

Publicado em 13 de Maio de 2026 às 12:04

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

13 mai 2026 às 12:04
Homem sofre queimaduras graves durante acidente de trabalho em Alegre
Homem sofre queimaduras graves durante acidente de trabalho em Alegre Divulgação/ Notaer

Um trabalhador de 30 anos ficou gravemente ferido após sofrer queimaduras durante um acidente de trabalho no município de Alegre, na Região do Caparaó do Espírito Santo. Segundo informações repassadas pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), o homem realizava um serviço de soldagem em uma oficina mecânica quando sofreu as queimaduras.


De acordo com os socorristas, a vítima, que é funcionária de uma empresa localizada no Centro da cidade, sofreu queimaduras no rosto, no pescoço e em parte do tórax. Ainda segundo a equipe médica, houve suspeita de queimaduras nas vias aéreas superiores, o que levou os profissionais a realizarem a intubação do paciente ainda durante o atendimento.


O helicóptero do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer) foi acionado para realizar a transferência do trabalhador ao Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, referência no tratamento de queimados no Espírito Santo.

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