Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

  • Início
  • Brasil
  • Resultado da isenção do Enem 2026 é liberado nesta quarta-feira (13)
Educação

Resultado da isenção do Enem 2026 é liberado nesta quarta-feira (13)

Candidatos também poderão verificar o resultado das justificativas de ausência no exame anterior

Publicado em 13 de Maio de 2026 às 12:54

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

Publicado em 

13 mai 2026 às 12:54
Estudantes que solicitaram isenção da taxa de inscrição do Enem 2026 já podem conferir se o benefício foi aprovado. O resultado foi divulgado nesta quarta-feira (13), pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) e está disponível na Página do Participante, com acesso pela conta Gov.br.
A isenção da taxa é destinada a estudantes matriculados no 3º ano do ensino médio em escolas públicas, além de candidatos que cursaram todo o ensino médio na rede pública ou como bolsistas integrais na rede privada.
Enem inicia transição para ser 100% digital até 2026, anuncia MEC Adriana Toffetti/A7 Press/Folhapress
Participantes inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do governo federal (CadÚnico) também tinham possibilidade de ser contemplados, conforme os critérios de renda estabelecidos pelo edital.
O sistema também informa a partir desta quarta-feira o resultado das justificativas de ausência para quem faltou aos dois dias de prova do Enem 2025 e pretende fazer o exame gratuitamente neste ano.
Agora, quem teve a gratuidade aprovada deve aguardar a abertura das inscrições para efetivar a participação no Enem 2026.
Já em caso de pedido negado o estudante poderá entrar com recurso entre os dias 13 e 19 de maio, segundo o cronograma do Inep. Os resultados desses pedidos serão divulgados no dia 25.

Veja Também 

Lula e Flávio Bolsonaro

Lula tem 42%, e Flávio Bolsonaro, 41% em disputa de 2º turno, aponta Genial/Quaest

Kassio Nunes Marques, novo presidente do TSE

Nunes Marques toma posse na presidência do TSE com Lula e Flávio Bolsonaro presentes

Imagem de destaque

Senado aprova facilitação da renovação de CNH para bons condutores

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Enem Isenção Educação
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Trump na China: Irã, Taiwan e comércio estão na agenda das negociações com Xi
Corrida da Madalena
Vias de Vila Velha serão parcialmente interditadas para corrida de rua
Estudo para concurso público
22 concursos e seleções abrem mais de 1.000 vagas e salários de até R$ 10 mil

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados