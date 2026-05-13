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Bairro Cocal

Obras interditam trecho de avenida em Vila Velha

Intervenções fazem parte de projeto que pretende melhorar vias do município; obras devem terminar em sete dias

Publicado em 13 de Maio de 2026 às 14:14

Lucas Gaviorno

Lucas Gaviorno

Publicado em 

13 mai 2026 às 14:14

A Avenida Capixaba, em Cocal, Vila Velha, está interditada para a execução de obras que começaram nesta quarta-feira (13). Segundo a Secretaria de Obras do município, as intervenções devem durar sete dias, entre o trecho das Avenidas João Mendes e Ministro Salgado Filho.


A pasta ainda informou que a região está sinalizada e divulgou um mapa para que os condutores utilizem rotas alternativas, pois o trânsito foi desviado para vias alternativas. Algumas delas são (veja imagem abaixo):


  • Rua Sete
  • Rua Cinco
  • Rua Quatro
  • Avenida Ministro Salgado Filho

Avenida Capixaba é interditada para obras; previsão de término é de sete dias
Avenida Capixaba é interditada para obras; previsão de término é de sete dias Divulgação/PMVV

Corredor Verde

A gestão ainda disse que as obras fazem parte do Corredor Verde de Mobilidade Urbana, que pretende abrir e requalificar vias, implantar ciclovias, recapear, entre outras melhorias.

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