Obras interditam trecho de avenida em Vila Velha

A Avenida Capixaba, em Cocal, Vila Velha, está interditada para a execução de obras que começaram nesta quarta-feira (13). Segundo a Secretaria de Obras do município, as intervenções devem durar sete dias, entre o trecho das Avenidas João Mendes e Ministro Salgado Filho.





A pasta ainda informou que a região está sinalizada e divulgou um mapa para que os condutores utilizem rotas alternativas, pois o trânsito foi desviado para vias alternativas. Algumas delas são (veja imagem abaixo):





Rua Sete

Rua Cinco

Rua Quatro

Avenida Ministro Salgado Filho



