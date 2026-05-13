Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

  • Início
  • Economia
  • Motta faz acordo para reduzir jornada de trabalho a 40 horas semanais
Escala 6x1

Motta faz acordo para reduzir jornada de trabalho a 40 horas semanais

A proposta enviada pelo governo Lula deve ser votada em conjunto com outra PEC já em discussão; texto do Executivo será utilizado para regulamentar situações de categorias específicas

Publicado em 13 de Maio de 2026 às 15:14

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

13 mai 2026 às 15:14
BRASÍLIA - O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), fechou um acordo para votar o projeto de lei do governo que acaba com a escala 6x1, uma das apostas do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para esta eleição, segundo pessoas a par das negociações. A proposta deve ser votada em conjunto com a PEC (Proposta de Emenda à Constituição) já em discussão.
Também houve consenso entre governo e os deputados para reduzir a jornada de trabalho semanal de 44 horas para 40 horas, sem corte de salário, mas a regra de transição ainda será debatida. O funcionamento da escala para profissões específicas será tratado no projeto de lei e em convenções coletivas.
Presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta
Intenção de Motta é votar a PEC na comissão especial e no plenário antes do projeto do governo Lula Bruno Spada/Agência Câmara
O acordo ocorreu nesta quarta (13) em reunião de Motta com os ministros da SRI (Secretaria de Relações Institucionais), José Guimarães, do Planejamento, Bruno Moretti, e do Trabalho, Luiz Marinho, além de integrantes da comissão da Câmara que debate o tema.
Até então, Motta estava resistente a votar o projeto de lei, enviado pelo governo sem seu conhecimento prévio e que tramita em regime de urgência. O presidente da Câmara preferia a PEC, que tem uma tramitação mais longa, exige mais negociação para ser aprovada e está sob relatoria de um aliado seu, o deputado Leo Prates (Republicanos-BA).
Um dos panos de fundo é uma disputa de bastidores sobre de quem seriam os méritos da redução da jornada perante a opinião pública. A PEC teria Motta como principal ator, enquanto o projeto de lei é assinado por Lula. O presidente da Câmara está cada vez mais próximo do governo, o que ajudou a minimizar esse embate e dividir os ganhos políticos da proposta.
Motta confirmou o acordo em nota. "A proposta de emenda constitucional estabelecerá 40 horas semanais de trabalho, dois dias de folga, sem redução de salário, e o respeito e o fortalecimento das convenções coletivas de trabalho", afirmou.
"Além dos pontos da PEC, o entendimento caminhou para a necessidade de um projeto de lei, cuja base será o texto já encaminhado pelo Executivo, para adequar a legislação existente ao estabelecido pela PEC", completou Motta.
O projeto foi enviado por Lula após governistas acusarem a Câmara de protelar a decisão sobre a escala de trabalho para tentar votá-la apenas depois da eleição. Com o regime de urgência, a proposta passa a trancar a pauta de plenário a partir do dia 30 de maio, o que impede que outros projetos de lei sejam votados.
A intenção de Motta é votar a PEC na comissão especial e no plenário antes do projeto, que trataria das regras para categorias específicas, como os trabalhadores embarcados em navios, que fazem escala de 15 dias em serviço e 15 de folga corridos, e outras profissões com escalas diferenciadas.
Prates apresentará seu parecer na comissão especial da Câmara no dia 20, com alterações na PEC original. Ele vai propor a redução da jornada de 44 horas para 40 horas semanais, com uma regra de transição que ainda está sendo negociada e sem redução de salários.
Além disso, o parecer da PEC incluirá na Constituição dois dias de descanso semanais, proibindo a jornada de 6 dias de trabalho para 1 de folga. O texto, no entanto, trará maleabilidade para que a legislação possa adaptar situações específicas de categorias ou acordos coletivos de trabalho para jornadas diferenciadas.
O presidente da comissão especial, deputado Alencar Santana (PT-SP), afirmou que a PEC terá um texto enxuto e deixará para as convenções coletivas tratarem de situações específicas. "Vamos fazer algo muito pontual no texto constitucional, assegurando o fim da escala e a redução da jornada", afirmou.
Segundo ele, ainda será necessário debater qual a regra de transição para o novo modelo. "Haverá transição? E se haverá, de qual tempo? Esse ponto não teve consenso", disse Alencar. Outro ponto em discussão é uma compensação aos empresários pelo aumento dos gastos com funcionários, mas ele destacou que o governo não concorda com compensações financeiras pela redução da jornada.
Motta ainda divulgou vídeo com ministros nas redes sociais para divulgar o acordo. "Estamos caminhando a passos largos para consolidar na Câmara dos Deputados e deputadas a PEC, e delegando para o projeto de lei as especificidades de complementar a PEC, para valorizar a negociação coletiva", disse Marinho.

Veja Também 

Flávio Bolsonaro (PL-RJ), em pronunciamento no plenário do Senado Federal

Flávio confirma ter pedido dinheiro a Vorcaro para filme de Bolsonaro

Senador Flávio Bolsonaro e Daniel Vorcaro

Vorcaro pagou R$ 61 milhões para filme sobre Jair Bolsonaro e Flávio pediu mais, diz site

Imagem de destaque

Pai é preso em SP sob suspeita de morte de filho de 11 anos que ficava acorrentado ao pé da cama

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Economia Trabalho Governo Lula Luiz Inácio Lula da Silva Lula Câmara dos Deputados Hugo Motta Política
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Ligação de Flávio Bolsonaro e Vorcaro abre crise na campanha bolsonarista: 'Balde de água fria'
Rio Branco-ES x Vitória-ES, pela Copa Espírito Santo 2026
Em clássico definido no fim, Rio Branco e Vitória empatam pela Copa Espírito Santo
Sede TRE-ES
Sem apoio de eleitores, partido tem diretório barrado pelo TRE-ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados