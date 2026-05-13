Vereador já tem data para voltar à Câmara da Serra após deixar a prisão

A volta do vereador Marlon Fred (PDT) ao cargo de vereador da Serra deve ocorrer nesta quinta-feira (14). Por outro lado, a primeira participação do parlamentar em uma sessão plenária do Legislativo deve ocorrer somente na próxima segunda-feira (18). Ambas as informações foram confirmadas à reportagem de A Gazeta pelo presidente da Casa de Leis, William Miranda (União), nesta quarta-feira (13)





Preso preventivamente desde dezembro de 2025, por invadir a casa da família da ex-namorada, agredir o então companheiro dela e supostamente ameaçar policiais militares durante a abordagem, o pedetista teve soltura autorizada pela Justiça na terça-feira (12).

Conforme mostrou A Gazeta, horas após a concessão de liberdade provisória, a defesa do parlamentar informou que ele pretendia solicitar a volta ao Legislativo serrano.





Na tarde desta quarta-feira (13), logo após a publicação desta reportagem, o vereador publicou uma série de vídeos em seu perfil no Instagram, em que fala sobre sua soltura e a volta ao Legislativo.





"Amanhã (quinta-feira) reassumo, na Câmara Municipal, o nosso mandato. Havia um forte pedido da população para que o nosso mandato voltasse", afirma Marlon Fred em dos vídeos.





No dia 14 de abril, Marlon Fred havia sido transferido do regime fechado para o semiaberto, com base em decisão do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES). Na ocasião, a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) informou que o vereador havia sido levado para a Penitenciária Semiaberta de Vila Velha.





Já em 22 de abril deste ano, a Câmara da Serra deu posse a Uanderson Moreira (PDT) como suplente na vaga de Fred. Com a volta do parlamentar, o substituto do pedetista deixa o posto menos de um mês depois da chegada.





Na ocasião, a presidência da Casa de Leis alegou que a convocação e posse do suplente ocorreram em função do fim do prazo de 120 dias de vacância do cargo de Marlon Fred sem que houvesse a necessidade de chamar substituto para ocupar o posto.