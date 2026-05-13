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Troca de tiros

Ladrões atacam caminhão com canetas emagrecedoras e levam motorista refém em SP

Criminosos conseguiram roubar parte da carga e não foram localizados

Publicado em 13 de Maio de 2026 às 11:21

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

13 mai 2026 às 11:21
Carro da escola do caminhão ficou com diversas marcas de tiros após ser atacado por criminosos, na zona oeste de São Paulo Reprodução TV Globo
Um caminhão carregado com insumos farmacêuticos e canetas emagrecedoras foi atacado por criminosos na zona oeste de São Paulo, na madrugada desta quarta-feira (13).
O crime ocorreu por volta de 00h10, na avenida Domingos de Souza Marques, na Vila Jaguara. Houve troca de tiros entre os assaltantes e a equipe de vigilantes que escoltava o caminhão
De acordo com a Polícia Militar, que atendeu a ocorrência, ao menos um dos vigilantes foi baleado. O motorista do caminhão foi levado como refém e ainda não foi localizado, diz a corporação.
O caminhão foi arrombado com um pé de cabra e as caixas com produtos foram abertas. Os ladrões fugiram levando medicamentos, mas parte da carga ficou espalhada na via.
O veículo que escoltava o caminhão ficou com diversas marcas de tiros, na frente e na lateral. Os criminosos também roubaram as armas que estavam com os seguranças.
Ninguém foi preso até o momento.
A reportagem entrou em contato com a empresa Engefort, responsável pela escolta, e foi informada de que os gerentes estão em reunião com o setor jurídico e devem divulgar uma nota, posteriormente, sobre o caso.
A SSP (Secretaria da Segurança Pública) foi procurada, mas não houve resposta até a publicação deste texto.

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