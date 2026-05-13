Fumaça de incêndio em vegetação chama a atenção na Serra

Os motoristas que utilizam a Avenida Mário Gurgel, antigo trecho da BR 262, no sentindo Vitória -Cariacica, deverão se atentar para as mudanças no trânsito da região por conta da implementação de um desvio.





A intervenção é necessária devido a construção do novo viaduto e mergulhão no Trevo de Alto Lage. Os condutores deverão usar a via alternativa, construída na pista central, próximo à loja Obramax.





A criação do desvio provisório foi estrategicamente planejada para garantir que o fluxo de veículos não seja interrompido durante a execução do projeto. Segundo a Semob, a medida é necessária para garantir a segurança dos trabalhadores e dos condutores que circulam pelo trecho em obras.