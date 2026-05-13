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Desespero e alívio: bombeiros salvam bebê engasgada em Cariacica

Pais chegaram buzinando ao quartel em Cariacica, e militares conseguiram desengasgar a recém-nascida de 27 dias após manobra de emergência

Publicado em 13 de Maio de 2026 às 09:53

Júlia Afonso

Júlia Afonso

Publicado em 

13 mai 2026 às 09:53

Militares do Corpo de Bombeiros foram surpreendidos por um insistente barulho de buzina no quartel da corporação, no bairro São Francisco, em Cariacica. Era um casal que chegou desesperado com a filha recém-nascida, de apenas 27 dias, sem conseguir respirar após se engasgar. O alívio veio depois que os agentes conseguiram salvar a bebê, na noite de terça-feira (12). A cena foi registrada por câmeras de segurança (veja acima)


O sargento Guilherme participou do salvamento e contou que os militares estavam conversando no andar superior do quartel quando ouviram as buzinas. 


“Quando alguém chega buzinando no quartel dessa forma, a gente já sabe que alguma coisa aconteceu. Prontamente, a gente desceu para ver do que se tratava. Quando a gente chegou, o pai já tinha saído do veículo e estava tentando fazer contato conosco”, relembrou o sargento.


As imagens mostram os militares correndo para abrir o portão e, em seguida, pegando a bebê nos braços. Segundo Guilherme, um cabo iniciou imediatamente a manobra de desengasgo.


“Prontamente o cabo Oscar assumiu a posição para fazer a manobra na bebê e eu auxiliei com abertura das vias aéreas. Eu ficava segurando a mãozinha dela e abrindo as vias aéreas até ela conseguir desengasgar por completo”, detalhou Guilherme. 


Após o atendimento, a recém-nascida se recuperou bem. O sargento destacou a emoção vivida pela equipe durante o resgate. “Fica o sentimento de gratidão. Agradeço a Deus essa possibilidade de estar salvando uma vida, principalmente uma vida tão nova. É algo que emociona e gera muita satisfação para a gente”, finalizou o sargento. 

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