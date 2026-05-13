Desespero e alívio: bombeiros salvam bebê engasgada em Cariacica

Militares do Corpo de Bombeiros foram surpreendidos por um insistente barulho de buzina no quartel da corporação, no bairro São Francisco, em Cariacica. Era um casal que chegou desesperado com a filha recém-nascida, de apenas 27 dias, sem conseguir respirar após se engasgar. O alívio veio depois que os agentes conseguiram salvar a bebê, na noite de terça-feira (12). A cena foi registrada por câmeras de segurança (veja acima).





O sargento Guilherme participou do salvamento e contou que os militares estavam conversando no andar superior do quartel quando ouviram as buzinas.





“Quando alguém chega buzinando no quartel dessa forma, a gente já sabe que alguma coisa aconteceu. Prontamente, a gente desceu para ver do que se tratava. Quando a gente chegou, o pai já tinha saído do veículo e estava tentando fazer contato conosco”, relembrou o sargento.





As imagens mostram os militares correndo para abrir o portão e, em seguida, pegando a bebê nos braços. Segundo Guilherme, um cabo iniciou imediatamente a manobra de desengasgo.





“Prontamente o cabo Oscar assumiu a posição para fazer a manobra na bebê e eu auxiliei com abertura das vias aéreas. Eu ficava segurando a mãozinha dela e abrindo as vias aéreas até ela conseguir desengasgar por completo”, detalhou Guilherme.



