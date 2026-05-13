Homem é preso após amarrar a mãe e deixá-la nua fora de casa em Cariacica

Um homem de 47 anos foi preso após agredir a própria mãe, de 74 anos, na noite de terça-feira (12), no bairro Rio Branco, em Cariacica. Segundo a Polícia Militar, o suspeito ameaçou matar a mulher, amarrou seus pés e mãos, a puxou pelos cabelos e a arrastou pelo chão. Em seguida, retirou a blusa da vítima e a deixou seminua e trancada para fora de casa.





A vítima contou aos militares que sofre agressões frequentes do filho e já foi ameaçada de morte diversas vezes. Ainda de acordo com a mulher, o suspeito também quebrou a televisão da casa, janelas e fios de internet durante o episódio de violência.





A idosa relatou que o filho costuma misturar bebida alcoólica com remédios controlados, o que o deixaria agressivo. Em outras ocasiões, segundo ela, o homem teria tentado atacá-la com uma tesoura.





Após ser acionada, a PM encontrou o suspeito alterado. Durante a tentativa de conduzi-lo até a viatura, ele resistiu e se recusou a acompanhar os militares. Segundo a corporação, foi necessário o uso de técnicas de imobilização, além de uma arma de choque e da atuação de quatro policiais para conseguir algemá-lo.





Ainda conforme os militares, o homem afirmou que, caso fosse liberado, “seria pior”.

Ele foi encaminhado à Delegacia Regional do município e autuado por lesão corporal com base na Lei Maria da Penha.