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Trânsito em Vitória

Motoristas vão ter novo acesso para travessia da Praia do Canto a Santa Lúcia

Canteiro na Reta da Penha, na altura da Rua Aleixo Neto, vai ser aberto para a passagem de veículos, criando alternativa viária

Publicado em 12 de Maio de 2026 às 16:47

Aline Nunes

Aline Nunes

Publicado em 

12 mai 2026 às 16:47
Rua Aleixo Neto, entre Santa Lúcia e Praia do Canto, em Vitória
Canteiro central da Reta da Penha vai ser aberto para que motoristas possam fazer a travessia. Fernando Madeira

Para melhorar a circulação de veículos, a Prefeitura de Vitória vai criar um novo acesso para motoristas que trafegam da Praia do Canto para Santa Lúcia. A proposta é fazer uma abertura no canteiro central da Reta da Penha, na altura da Rua Aleixo Neto, criando uma alternativa viária para quem segue de carro de um bairro a outro. 


As obras devem começar no próximo dia 20 e têm duração estimada em 14 dias, segundo afirma Leonardo Amorim, secretário municipal da Central de Serviços. 


Ele conta que a intervenção não vai alterar o tempo do semáforo já instalado na região nem haverá perda de acessos da Reta da Penha para a Praia do Canto, via Aleixo Netto. A conversão da Aleixo Neto para a Reta da Penha também persiste.


"O que vai ter é o acréscimo de uma saída pela Aleixo Neto, da Praia do Canto para Santa Lúcia, de forma direta, do mesmo jeito que fizemos com a Constante Sodré", pontua o secretário.

 

Essa abertura será para tráfego em sentido único e a definição do trajeto — Praia do Canto x Santa Lúcia — levou em consideração o fluxo de veículos mais intenso de um bairro para outro. Hoje, quem trafega pela Aleixo Neto deve seguir até a Avenida Rio Branco se quiser sair da Praia do Canto para Santa Lúcia. 


Além da abertura do canteiro central, cujas obras vão ser realizadas no período noturno para evitar impactos no trânsito, haverá intervenções na sinalização horizontal e vertical e a implementação de estruturas que garantam mobilidade e acessibilidade também para as pessoas que circulam na região. 


A criação do novo acesso foi uma proposta indicada pelo vereador Armandinho Fontoura (PL) à administração municipal. 

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