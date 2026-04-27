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Mobilidade

Serra vai construir nova avenida para tirar trânsito pesado de Laranjeiras

Via vai ligar Civit à Avenida Mestre Álvaro; licitação será aberta neste semestre

Publicado em 27 de Abril de 2026 às 17:56

Aline Nunes

Aline Nunes

Publicado em 

27 abr 2026 às 17:56

Uma nova via será implantada na Serra, ligando o Civit à Avenida Mestre Álvaro — trecho recém-municipalizado da BR 101 —, criando um acesso da Norte-Sul, na altura do bairro Taquara, à antiga rodovia e também ao centro industrial. A licitação para contratação da empresa será aberta ainda neste semestre. 


Trata-se de uma das ações do "Projeto NDB – Requalifica Serra", que, segundo a prefeitura, vai estabelecer uma rota alternativa de transporte de carga, reduzindo a pressão dos veículos de grande porte sobre os eixos prioritários de transporte coletivo, como a Avenida Eldes Scherrer Souza, que corta bairros da região de Laranjeiras. 

A projeção apresenta por onde vai passar a nova via e a direção do fluxo de veículos
Traçado previsto das obras em Civit II: a projeção apresenta por onde vai passar a nova via e a direção do fluxo de veículos Prefeitura da Serra

"A nova ligação vai permitir a integração viária das principais áreas industriais consolidadas do município, como os Centros Industriais Civit I e II, com as Avenidas Mestre Álvaro, Norte-Sul e Civit I. Ao redirecionar a circulação da maioria dos caminhões pesados que atravessam a área central de Laranjeiras, essa intervenção contribui para a requalificação do espaço urbano, melhorando a operação segura nas interseções, especialmente com a Avenida Norte-Sul", pontua a Secretaria Municipal de Obras (Seob), em nota. 


A perspectiva é que o projeto reduza os congestionamentos na malha viária da Serra. A nova via será implantada com sistema de drenagem de águas pluviais, calçadas e ciclovias.

O prefeito Weverson Meireles (PDT) estima que a licitação seja realizada até junho e, após a contratação da empresa, o prazo de obras previsto é de 24 meses. O investimento nessas intervenções é resultado de captação de recursos em uma operação de crédito internacional. O valor é da ordem de R$ 180 milhões. 

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