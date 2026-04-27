Serra vai construir nova avenida para tirar trânsito pesado de Laranjeiras

"A nova ligação vai permitir a integração viária das principais áreas industriais consolidadas do município, como os Centros Industriais Civit I e II, com as Avenidas Mestre Álvaro, Norte-Sul e Civit I. Ao redirecionar a circulação da maioria dos caminhões pesados que atravessam a área central de Laranjeiras, essa intervenção contribui para a requalificação do espaço urbano, melhorando a operação segura nas interseções, especialmente com a Avenida Norte-Sul", pontua a Secretaria Municipal de Obras (Seob), em nota.





A perspectiva é que o projeto reduza os congestionamentos na malha viária da Serra. A nova via será implantada com sistema de drenagem de águas pluviais, calçadas e ciclovias.

O prefeito Weverson Meireles (PDT) estima que a licitação seja realizada até junho e, após a contratação da empresa, o prazo de obras previsto é de 24 meses. O investimento nessas intervenções é resultado de captação de recursos em uma operação de crédito internacional. O valor é da ordem de R$ 180 milhões.