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Mobilidade

Segunda Ponte pode passar a ter três faixas como feito na 3ª Ponte

Conduzido pelo governo do Espírito Santo, projeto visa melhorar a fluidez na circulação de veículos criando faixa extra nos moldes da Terceira Ponte

Publicado em 23 de Abril de 2026 às 19:35

Aline Nunes

Aline Nunes

Publicado em 

23 abr 2026 às 19:35
 Projeto para melhorar o trânsito na Segunda Ponte está em fase de estudos. Vitor Jubini

A Segunda Ponte pode ganhar uma faixa extra em cada sentido para dar mais fluidez ao trânsito, atendendo motoristas e motociclistas que usam a estrutura para trafegar entre Vitória e os municípios de Cariacica e Vila Velha. Uma possibilidade é adotar a mesma estratégia usada na ampliação da Terceira Ponte. 


A Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi) afirma que está desenvolvendo um projeto para realizar intervenções na Segunda Ponte. Embora o órgão não tenha divulgado detalhes sobre o que está em análise, o prefeito de Cariacica, Euclério Sampaio (MDB), conta que já tratou do assunto com o governador Ricardo Ferraço (MDB). 

"Hoje são duas faixas para ir e duas para voltar. A ideia é fazer como na Terceira Ponte e ter três faixas", pontua o prefeito. 

Para Euclério Sampaio, a realização dessa intervenção vai melhorar o trânsito, com impactos positivos para quem sai ou chega ao município pela ponte. A Prefeitura de Vila Velha também foi procurada para tratar do assunto, porém não houve retorno. 

Para dar prosseguimento ao projeto, o Estado precisaria assumir a gestão da ponte, que hoje é de responsabilidade do governo federal. O governo do Espírito Santo já solicitou a transferência e, conforme informações da Semobi, o processo está passando por trâmites administrativos.

O Ministério dos Transportes foi consultado pela reportagem de A Gazeta para informar sobre o andamento do pedido de transferência, mas ainda não se manifestou.

Com o nome oficial de Ponte do Príncipe, a Segunda Ponte foi inaugurada em 1979 e está limitada ao trecho de Vitória até a descida para Jardim América, em Cariacica. A parte seca, de Jardim América até a Avenida Carlos Lindenberg, em Vila Velha, é um viaduto, batizado com o nome do ex-governador Gerson Camata.

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