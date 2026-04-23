Segunda Ponte pode passar a ter três faixas como feito na 3ª Ponte

A Segunda Ponte pode ganhar uma faixa extra em cada sentido para dar mais fluidez ao trânsito, atendendo motoristas e motociclistas que usam a estrutura para trafegar entre Vitória e os municípios de Cariacica e Vila Velha. Uma possibilidade é adotar a mesma estratégia usada na ampliação da Terceira Ponte.





A Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura ( Semobi ) afirma que está desenvolvendo um projeto para realizar intervenções na Segunda Ponte. Embora o órgão não tenha divulgado detalhes sobre o que está em análise, o prefeito de Cariacica, Euclério Sampaio (MDB), conta que já tratou do assunto com o governador Ricardo Ferraço (MDB).





"Hoje são duas faixas para ir e duas para voltar. A ideia é fazer como na Terceira Ponte e ter três faixas", pontua o prefeito.





Para Euclério Sampaio, a realização dessa intervenção vai melhorar o trânsito, com impactos positivos para quem sai ou chega ao município pela ponte. A Prefeitura de Vila Velha também foi procurada para tratar do assunto, porém não houve retorno.





Para dar prosseguimento ao projeto, o Estado precisaria assumir a gestão da ponte, que hoje é de responsabilidade do governo federal. O governo do Espírito Santo já solicitou a transferência e, conforme informações da Semobi, o processo está passando por trâmites administrativos.





O Ministério dos Transportes foi consultado pela reportagem de A Gazeta para informar sobre o andamento do pedido de transferência, mas ainda não se manifestou.



