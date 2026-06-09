Filmmaker fica com drone preso na Terceira Ponte e "pesca" equipamento

A saga para recuperar um drone preso à estrutura da Terceira Ponte, em Vila Velha, rendeu mais de 100 mil visualizações nas redes sociais para o filmmaker Cássio Renato. O incidente ocorreu no último sábado, enquanto ele registrava uma corrida de rua.
Em determinado momento da gravação, o dispositivo acabou caindo sobre uma parte metálica acoplada à ponte. Sem saber o que faria para resgatar o equipamento, o profissional recorreu à ajuda de pescadores da região.O aparelho acabou sendo recuperado graças a uma vara de pesca. Assista ao vídeo:
Cássio Renato explicou que o drone, quando acionado, tem a função de retornar automaticamente para o ponto de partida. Entretanto, durante a aproximação, ele bateu e ficou preso na estrutura metálica. Como a câmera continuou transmitindo as imagens mesmo após a queda, foi possível localizar o ponto exato onde ele estava.
Para resolver o problema, o filmmaker pediu apoio à Colônia de Pescadores de Itapuã, também em Vila Velha. Um dos trabalhadores preparou uma “isca” improvisada com uma ponta de arame, utilizada para fisgar o objeto. A estratégia funcionou e o drone foi recuperado sem maiores danos.
A Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Ceturb-ES), que administra a Terceira Ponte, informou que não se responsabiliza por atividades envolvendo drones na estrutura da via.