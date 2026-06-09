Filmmaker fica com drone preso na Terceira Ponte e "pesca" equipamento

Cássio Renato explicou que o drone, quando acionado, tem a função de retornar automaticamente para o ponto de partida. Entretanto, durante a aproximação, ele bateu e ficou preso na estrutura metálica. Como a câmera continuou transmitindo as imagens mesmo após a queda, foi possível localizar o ponto exato onde ele estava.





Para resolver o problema, o filmmaker pediu apoio à Colônia de Pescadores de Itapuã, também em Vila Velha. Um dos trabalhadores preparou uma “isca” improvisada com uma ponta de arame, utilizada para fisgar o objeto. A estratégia funcionou e o drone foi recuperado sem maiores danos.





A Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Ceturb-ES), que administra a Terceira Ponte, informou que não se responsabiliza por atividades envolvendo drones na estrutura da via.