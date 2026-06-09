Confira os filmes selecionados para o 33º Festival de Cinema Vitória

O Festival de Cinema de Vitória (FCV) divulgou, nesta terça-feira (9), a lista dos filmes selecionados para sua 33ª edição. O evento gratuito acontece de 18 a 25 de julho, no Sesc Glória, no Centro de Vitória. Ao todo, foram 87 filmes selecionados, sendo 80 curtas e sete longas-metragens. Destas, 24 produções são do Espírito Santo.

Ao todo foram 1.697 obras inscritas, sendo 1.386 curtas-metragens e 311 longas-metragens. Os filmes foram escolhidos pelas Comissões de Seleção e serão exibidos nas 11 categorias de Mostras Competitivas que compõem a programação do evento.





Todas as produções concorrem ao Troféu Vitória, símbolo do evento. A escolha dos vencedores é feita pelo Júri Técnico do Festival, composto por especialistas e profissionais ligados ao audiovisual brasileiro, além do Troféu Vitória de Melhor Filme, pelo Júri Popular, em todas as mostras competitivas.





As produções selecionadas para a 30ª Mostra Competitiva Nacional de Curtas também concorrem ao Prêmio Canal Brasil de Curtas.