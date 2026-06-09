Confira os filmes selecionados para o 33º Festival de Cinema Vitória

O Festival de Cinema de Vitória (FCV) divulgou, nesta terça-feira (9), a lista dos filmes selecionados para sua 33ª edição. O evento gratuito acontece de 18 a 25 de julho, no Sesc Glória, no Centro de Vitória. Ao todo, foram 87 filmes selecionados, sendo 80 curtas e sete longas-metragens. Destas, 24 produções são do Espírito Santo.
Ao todo foram 1.697 obras inscritas, sendo 1.386 curtas-metragens e 311 longas-metragens. Os filmes foram escolhidos pelas Comissões de Seleção e serão exibidos nas 11 categorias de Mostras Competitivas que compõem a programação do evento.
Todas as produções concorrem ao Troféu Vitória, símbolo do evento. A escolha dos vencedores é feita pelo Júri Técnico do Festival, composto por especialistas e profissionais ligados ao audiovisual brasileiro, além do Troféu Vitória de Melhor Filme, pelo Júri Popular, em todas as mostras competitivas.
As produções selecionadas para a 30ª Mostra Competitiva Nacional de Curtas também concorrem ao Prêmio Canal Brasil de Curtas.
Filmes selecionados para as Mostras Competitivas do 33º FCV
30ª MOSTRA COMPETITIVA NACIONAL DE CURTAS
A Pele do Ouro (Marcela Ulhoa, Yare Perdomo, DOC, RR, 14’)
A Tragédia da Lobo-Guará (Kimberly Palermo, ANI, RJ, 18’)
Ajude os Menor (Janderson Felipe, Lucas Litrento, FIC, AL, 15’)
Assalto (PH Martins, FIC, ES, 16’)
Espírito São - O Lugar de Toda Fé (Matheus Costa, Breno Chamon, DOC, ES, 14’)
Floresta do Fim do Mundo (Denilson Baniwa, Felipe M. Bragança, FIC, RJ, 25’)
Fronteriza (Nay Mendl, Rosa Caldeira, FIC, PR, 20’)
Irmã (Anderson Bardot, FIC, ES, 25’)
Mercado Central (Tássia Dhur, FIC, MA, 16’)
Morfeu e Caronte (Luiz Ulian, Jocimar Dias Jr., FIC, RJ 13’)
O Que Faço Com Isso Agora que Acabou? (Julia Uliana, Natália Dornelas, FIC, ES, 14’)
Pequeno London (Victor Di Marco, Márcio Picoli, FIC, RS, 15’)
Samba Infinito (Leonardo Martinelli, FIC, RJ, 15’)
Tião Personal Dancer (Aristótelis Tothi, FIC, GO, 23’)
Um Rio Não É (Yurie Yaginuma, Amanda Miranda, DOC, ES, 18’)
16ª MOSTRA COMPETITIVA NACIONAL DE LONGAS
A Caminhada Sagrada de Tatatxi Ywarete (Wera Djekupe, DOC, ES, 75’)
A Fabulosa Máquina do Tempo (Eliza Capai, DOC, RJ, 72’)
As Florestas da Noite (Priscyla Bettim, FIC, SP, 76’)
Babaçu Love (Cícero Filho, FIC, PI, 125’)
Entre o Sucesso e a Lama (Cristiano Burlan, DOC, SP, 86’)
Malaika (André Morais, FIC, PB, 85’)
Virtuosas (Cíntia Domit Bittar, FIC, SC, 86’)
16ª MOSTRA QUATRO ESTAÇÕES
Boi de Salto (Tássia Araújo, FIC, PI, 15’)
Marimbã Está Acontecendo (Maryn Marynho, ANI, CE, 15’)
Noites Proibidas (Júlio Cesar, DOC, ES, 18’)
Picumã (Sladká Meduza, FIC, SP, 19’)
Ricardo (Gino Batidão, EXP, PE, 18’)
15ª MOSTRA FOCO CAPIXABA
Cinema, Poema e Gangrena (Gustavo Guilherme da Conceição, DOC, ES, 20’)
Liberdade de Morar (Penha Souza, DOC, ES, 21')
Salve, Rainha (Estevão Ribeiro, Fábio Carvalho, FIC, ES, 18’)
Superfície (Carolina Campista, FIC, ES, 11’)
15ª MOSTRA CORSÁRIA
Depois Levanta Vôo ou Abisma-se (Marcus Neves, Aline Dias, GEXS, EXP, ES, 15’)
Diálogo Bulbul (Bruno Churuska, Gledson Augusto, Nicole Mendes, Yan Altino, Zimá Domingos, EXP, RJ, 7’)
Filme-Copacabana (Sofia Leão, DOC, RJ, 12’)
Trivakra (Sofia Angst, EXP, RJ, 10’)
Vim e Irei Como Uma Profecia (Fábio Rogério, DOC, SE, 15’)
13ª MOSTRA OUTROS OLHARES
A Hora Dourada (Juane Vaillant, FIC, ES, 19’)
Caldeirão (Bruno Fernandes, DOC, RN, 14’)
Confluência dos Olhos D’Água (Keila-Sankofa, DOC, AM, 13’)
Eloísa Joga (Yuri Rodrigues, Taís Melo, DOC, ES, 18’)
Grão (Gianluca Cozza, Leonardo da Rosa, FIC, RS, 24’)
Kika Não Foi Convidada (Juraci Júnior, FIC, RO, 15’)
Ludmilla (Vini Moreira, FIC, DF, 15’)
Memória de Pivete (Pedro Santi, FIC, SP, 16’)
Os Arcos Dourados de Olinda (Douglas Henrique, DOC, PE, 24’)
Pra Morrer Basta Estar Vivo (Francisco Xavier, FIC, ES, 16’)
11ª MOSTRA MULHERES NO CINEMA
Batata Frita na Chuva (Ninah Nogino, EXP, RJ, 10’)
Lactação (Fernanda Taddei, EXP, SP, 17’)
Maira Porongyta – O Aviso do Céu (Kujãesage Kaiabi, FIC, MT, 20’)
Nadar em Aquários (Mariana Corrêa, FIC, SP, 18’)
Núbia (Barbara Bello, EXP, MG, 12’)
11ª MOSTRA CINEMA E NEGRITUDE
Às Compras (Luiz Guilherme Assis, FIC, RJ, 14’)
Dentro do Meu Peito Mora um Cão (Gabriel Afonso, FIC, MG, 24’)
Encantos para Omo e Iyá (Antonio Balbino, FIC, DF, 15’)
FAÇA UMA POSE (ALEK LEAN, EXP, RJ, 5’)
O Pai da Rainha de Angola (Rodrigo França, FIC, SP, 12’)
10ª MOSTRA NACIONAL DE VIDEOCLIPES
A Posse é um Fato (Murilo Munìí, Mar Fagundes. Artista: Murilo Munìí; RS)
A Presa (Tommaso Bellone, Julio Camelo. Artista: Big River; ES)
Astro Rei (Gabriel Uchida, Talita Gusmão. Artista: Gabriê; RO)
Até (Victorhugo Amorim, Taciano Faccini, Gabrielle Nalli. Artista: Ronnie Silveira; ES)
Cana Queimada de Desejos (Ricardo Sékula, Sávio Sabiá. Artista: Sávio Sabiá; PE)
Cocô do Recado (Clara Campos, Bianca Bomfim. Artista: Christine Valença & Caetana; PE)
Distância (Daniel Bones. Artista: Laika no Espaço; ES)
Epopeia de uma Vida Feliz (Douglas Barros. Artista: Douglas Barros; SE)
Filtro (Rayan Casagrande, Vinicius Caus. Artista: Inseton; ES)
FINO PRAZER (Tati Rabelo. Artista: Eloá Puri; ES)
Herança (Keila-Sankofa. Artista: Keila-Sankofa; AM)
Histórias Periféricas (Priscila Neres. Artista: Priscila Neres; SE)
Monalisa (Lucas Sá. Artista: Frimes; MA)
PALADAR (André Castro Neto, Sthelô. Artista: Sthelô; BA)
Planeta Marte (João Vitor Linhares, Zéca Vieira. Artista: Cesar Soares ; RJ)
Quase Te Esqueci (Raquel Pinheiro. Artista: Julia Branco; MG)
sozinho numa bike pra 2 (Carlo De Cásula. Artista: CASU; ES)
TELAVIVA (Rafael Sandim. Artista: Nobat; ES)
Tô Ligando Pra Nada (Enzo Rodrigues. Artista: Jessica Roberts; ES)
Vida Que Segue (João Wainer. Artista: Dexter; SP)
9ª MOSTRA NACIONAL DE CINEMA AMBIENTAL
Bijupirá (Eduardo Boccaletti, FIC, BA, 14')
Concreto (Sheila Rodrigues, Andresa Amaral, ANI, MG, 7')
Thayara (Mila Leão, DOC, PR, 13')
Um Planeta no Sul do Mundo (Lucas Furtado, DOC, RS, 15')
UMASSUMA - Lascas de Memórias (Andrei Miralha, Guaracy Britto Jr., ANI, PA, 7’)
Valor é Tempo (Lucas Barros de Souza, Mayara Perinni de Aguiar, Victor Costa de Almeida DOC, ES, 4')
8ª MOSTRA DO OUTRO LADO - CINEMA FANTÁSTICO
Cordão de Prata (Getulio Ribeiro FIC, RJ, 23’)
PORONGA (Rafael Rogante, FIC, RO, 16’)
Sob Olhos (Gabriel Nadippeh, FIC, ES, 15’)
STREGONERIA (Gian Orsini, FIC, PB, 17’)
Ybi (Elisa Telles e Begê Muniz, FIC, AM, 16’)