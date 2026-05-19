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Histórico

Festival de Cinema de Vitória bate recorde de trabalhos inscritos

Foram 1.386 curtas, 245 longas e 66 videoclipes que serão apresentados entre os dias 18 e 25 de julho
André Cypreste

André Cypreste

Publicado em 19 de Maio de 2026 às 14:08

Festival de Cinema de Vitória
Festival de Cinema de Vitória Levi Mori

O Festival de Cinema de Vitória se prepara para realizar, em 2026, a maior edição de sua história. O evento deste ano, que acontece entre 18 e 25 de julho, bateu o recorde histórico de inscrições: foram 1.697 obras submetidas, sendo 1.386 curtas-metragens, 245 longas e 66 videoclipes.


Esse número impactou diretamente na organização do evento, que, tradicionalmente, é realizado em seis dias, mas que neste ano será ampliado para oito dias de programação.


A expansão também impacta diretamente as mostras competitivas. A 30ª Mostra Competitiva Nacional de Curtas terá quatro produções a mais em relação às edições anteriores, enquanto a 16ª Mostra Competitiva Nacional de Longas contará com seis filmes na seleção oficial.

Exibição Festival de Cinema de Vitória Gustavo Louzada

Segundo a organização, a mudança acompanha o crescimento da produção audiovisual brasileira e busca ampliar o espaço para diferentes narrativas e realizadores de todo o país. Com o aumento no número de filmes e dias de exibição, o evento pretende ampliar o alcance de obras de diferentes regiões e contextos sociais, fortalecendo a circulação cultural na capital capixaba.


De acordo com a diretora do festival, Lucia Caus, o crescimento da edição acompanha o momento vivido pelo audiovisual brasileiro.

O Festival de Cinema de Vitória sempre foi um organismo vivo que dialoga com o mundo contemporâneo. Ampliar o festival para oito dias e aumentar o número de filmes nas mostras competitivas é uma resposta à confiança dos realizadores e ao recorde de quase 1.700 obras inscritas neste ano

Lucia Caus, diretora do Festival de Cinema de Vitória.

Além das 11 mostras competitivas, o público poderá acompanhar sessões especiais, homenagens, masterclasses e debates com as equipes dos filmes. Com entrada gratuita, o festival também aposta no fortalecimento da economia criativa e do turismo cultural no Espírito Santo, mantendo-se como um dos principais espaços de incentivo ao audiovisual no Estado.

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