Festival de Cinema de Vitória bate recorde de trabalhos inscritos

O Festival de Cinema de Vitória se prepara para realizar, em 2026, a maior edição de sua história. O evento deste ano, que acontece entre 18 e 25 de julho, bateu o recorde histórico de inscrições: foram 1.697 obras submetidas, sendo 1.386 curtas-metragens, 245 longas e 66 videoclipes.





Esse número impactou diretamente na organização do evento, que, tradicionalmente, é realizado em seis dias, mas que neste ano será ampliado para oito dias de programação.





A expansão também impacta diretamente as mostras competitivas. A 30ª Mostra Competitiva Nacional de Curtas terá quatro produções a mais em relação às edições anteriores, enquanto a 16ª Mostra Competitiva Nacional de Longas contará com seis filmes na seleção oficial.