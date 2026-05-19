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Cinema

Fernanda Torres se junta a Willem Dafoe em filme distópico dirigido por Bárbara Paz

A trama do longa será ambientada em um futuro distópico, onde a intimidade se tornou um produto.
Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

Publicado em 19 de Maio de 2026 às 11:55

Fernanda Torres está na corrida para uma indicação ao Oscar
Fernanda Torres se junta a Willem Dafoe em filme distópico dirigido por Bárbara Paz. Ronny Santos/Folhapress
Indicada ao Oscar em 2025 por 'Ainda Estou Aqui', Fernanda Torres contracenará com Willem Dafoe (Pobres Criaturas) em 'Cuddle', novo filme de Bárbara Paz. A trama do longa será ambientada em um futuro distópico, onde a intimidade se tornou um produto.
Dafoe interpretará Dante, um destes mercadores de carinho que ganha seu dinheiro proporcionando conforto e conexão com seus clientes, mas que, fora de seu trabalho, também leva uma vida solitária. Isso começa a mudar quando ele conhece Ava, vivida por Fernanda, uma imigrante empática. Os dois, então, criam um laço que começa a derrubar as enormes barreiras emocionais que eles construíram.
Cuddle tem produção da Conspiração Filmes, mesma produtora responsável por 'Ainda Estou Aqui', em parceria com a BP Filmes de Bárbara Paz, VideoFilmes, selo dos irmãos Walter Salles e João Moreira Salles, e a TV Globo.
Selton Mello e Fernanda Torres em 'Ainda Estou Aqui' Alile Dara Onawale/ Divulgação
À Variety, a presidente da Conspiração, Renata Brandão, afirmou que trazer um longa sobre "alegria e a necessidade da conexão humana no mundo atual é uma grande honra".

"Acreditamos de verdade que Cuddle vai se conectar de forma profunda e poderosa com o público de todo o mundo", completou.
Por enquanto, Cuddle não tem data para chegar aos cinemas. Já Ainda Estou Aqui está disponível para streaming no Globoplay.

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