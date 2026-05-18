José Loreto presenteia sósia com casa própria após encontro.





Após repercussão, Loreto gravou um vídeo pedindo ajuda para encontrar Lorran. Ao conseguir o contato, o ator ligou para o sósia e o convidou para viver "um dia de princeso", com momentos de relaxamento e cuidando da aparência.

Recentemente, Lorran deu uma entrevista após sofrer um acidente de moto e viralizou devido à semelhança com Loreto. A história chegou no ator, que providenciou um encontro com o sósia.