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José Loreto presenteia sósia com casa própria após encontro

Durante participação no programa "Domingão com Huck", o ator José Loreto surpreendeu seu sósia, Lorran Galdino, com uma casa própria
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 18 de Maio de 2026 às 10:40

José Loreto presenteia sósia com casa própria após encontro.
José Loreto presenteia sósia com casa própria após encontro. Reprodução TV Globo
Durante participação no programa "Domingão com Huck" neste domingo (17), o ator José Loreto surpreendeu seu sósia, Lorran Galdino, com uma casa própria.
Luciano Huck mostrou a casa onde Lorran vive atualmente. Em seguida, Loreto elogiou a trajetória do novo amigo e anunciou o presente no palco.
"Lorran, você me falou que seu sonho era ter a casa própria. Irmão, aquela casa que você mora, alugada, não é mais sua. Eu comprei uma casa melhor pra você", declarou José Loreto.
José Loreto presenteia sósia com casa própria após encontro.
José Loreto presenteia sósia com casa própria após encontro. Reprodução TV Globo

Eu recebi uma enxurrada de mensagens. 'Shampoo e condicionador', 'acharam você CLT'... Aí eu vi o vídeo e falei: 'Eita, o cara é a minha cara'. Cara de um, focinho de outro

José Loreto, ator

Como eles se encontraram?

Recentemente, Lorran deu uma entrevista após sofrer um acidente de moto e viralizou devido à semelhança com Loreto. A história chegou no ator, que providenciou um encontro com o sósia.

Após repercussão, Loreto gravou um vídeo pedindo ajuda para encontrar Lorran. Ao conseguir o contato, o ator ligou para o sósia e o convidou para viver "um dia de princeso", com momentos de relaxamento e cuidando da aparência.
Lorran admitiu surpresa com o viral. "Foi uma coisa que eu não estava esperando, foi um choque", declarou.

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