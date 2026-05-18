José Loreto presenteia sósia com casa própria após encontro.

Durante participação no programa "Domingão com Huck" neste domingo (17), o ator José Loreto surpreendeu seu sósia, Lorran Galdino, com uma casa própria.
Luciano Huck mostrou a casa onde Lorran vive atualmente. Em seguida, Loreto elogiou a trajetória do novo amigo e anunciou o presente no palco.
"Lorran, você me falou que seu sonho era ter a casa própria. Irmão, aquela casa que você mora, alugada, não é mais sua. Eu comprei uma casa melhor pra você", declarou José Loreto.
Eu recebi uma enxurrada de mensagens. 'Shampoo e condicionador', 'acharam você CLT'... Aí eu vi o vídeo e falei: 'Eita, o cara é a minha cara'. Cara de um, focinho de outro
José Loreto, ator
Como eles se encontraram?
Recentemente, Lorran deu uma entrevista após sofrer um acidente de moto e viralizou devido à semelhança com Loreto. A história chegou no ator, que providenciou um encontro com o sósia.
Após repercussão, Loreto gravou um vídeo pedindo ajuda para encontrar Lorran. Ao conseguir o contato, o ator ligou para o sósia e o convidou para viver "um dia de princeso", com momentos de relaxamento e cuidando da aparência.
Lorran admitiu surpresa com o viral. "Foi uma coisa que eu não estava esperando, foi um choque", declarou.