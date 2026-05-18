“A tecnologia muda o formato, o olhar humano continua sendo o diferencial", diz Renata Ceribelli

“Quanto mais tecnologia, mais precisamos de pensamento crítico.” A afirmação da jornalista Renata Ceribelli resume um contexto em que novas ferramentas transformam a maneira de comunicar, mas não substituem a capacidade humana de interpretar, selecionar e atribuir significado à informação.





Em entrevista, Renata — repórter especial da TV Globo— compartilha visões sobre as mudanças das eras no mercado de trabalho, em especial no jornalismo, e como a rapidez das novas tecnologias demandam ainda mais a sensibilidade humana.





Ela fala sobre adaptação, curiosidade e aprendizado, e afirma que a credibilidade jornalística sempre vem da mesma fonte: “apuração, checagem da informação, um olhar sempre desconfiado e muita responsabilidade antes de levar qualquer notícia ao público” , destaca.





A jornalista será um dos destaques do Painel EducarES sobre longevidade, IA e novo mercado de trabalho, sediado pela Rede Gazeta, em Vitória, onde apresenta a palestra “Da Máquina de Escrever ao ChatGPT: a Competência Eterna”. Confira a entrevista: